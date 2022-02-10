Спортивная слава Гатчинского района: Юрий Ибрагимов

Недавно делегация комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и спортивного актива Гатчинского района посетила ветерана спорта, родоначальника самбо в Гатчине Юрия Измайловича Ибрагимова.

Юрий Измайлович встретил гостей очень радушно. Он живет самостоятельно в типовой пятиэтажке в микрорайоне Въезд. Занимается саморазвитием, много читает, структурирует семейный архив. В этом году ему исполнится 89 лет.

Юрий Измайлович приехал в Гатчину из Мурманска в начале 1960-х годов. Хулиганистый мальчишка, благодаря спорту, смог изменить свою жизнь и жизнь десятков других парней. Он развил в себе многие таланты: писал портреты и дружеские шаржи, выпускал стенгазеты, слыл эрудитом, владел несколькими языками. Более тридцати лет работал в Петербургском институте ядерной физики (тогда ЛИЯФ) - обслуживал реактор. Еще 18 лет - в Эрмитаже, обслуживал системы кондиционирования. Более тридцати лет преподавал гатчинским мальчишкам самбо. И они до сих пор вспоминают его с благодарностью, навещают, поддерживают.

С большой радостью Юрий Измайлович пообщался с гостями и с энтузиазмом передал в Зал спортивной славы свои раритеты.

Напомним, что идея создания Зала спортивной славы Гатчинского района возникла у Общественной палаты района первого созыва. Ее поддержали спорткомитет, ветераны спорта и спортивный актив города и района. Три года на общественных началах шла работа по сбору и обработке информации. Идейным вдохновителем проекта стала Заслуженный работник физической культуры РФ Татьяна Слуцкая, автором исторических и архивных материалов выступил краевед Андрей Бурлаков, встречалась со спортсменами и готовила информационные справки гатчинский журналист Юлия Колбенева. Большую организационную помощь оказали сотрудники спорткомитета во главе с Сергеем Пименовым.

В 2020 году Общественная палата представила сайт «Зал спортивной славы». Сейчас работа по его наполнению и сопровождению продолжается. В дальнейших планах – открыть современное музейное пространство, где будут размещены спортивные трофеи, раритеты и мультимедийное оборудование для демонстрации созданного портала.

Татьяна Можаева