Спортивная слава Гатчинского района: Юрий Ибрагимов

Недавно делегация
комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и
спортивного актива Гатчинского района посетила ветерана спорта, родоначальника
самбо в Гатчине Юрия Измайловича Ибрагимова.
Юрий Измайлович встретил
гостей очень радушно. Он живет самостоятельно в типовой пятиэтажке в
микрорайоне Въезд. Занимается саморазвитием, много читает, структурирует
семейный архив. В этом году ему исполнится 89 лет.
Юрий Измайлович приехал в
Гатчину из Мурманска в начале 1960-х годов. Хулиганистый мальчишка, благодаря
спорту, смог изменить свою жизнь и жизнь десятков других парней. Он развил в
себе многие таланты: писал портреты и дружеские шаржи, выпускал стенгазеты,
слыл эрудитом, владел несколькими языками. Более тридцати лет работал в
Петербургском институте ядерной физики (тогда ЛИЯФ) - обслуживал реактор. Еще
18 лет - в Эрмитаже, обслуживал системы кондиционирования. Более тридцати лет
преподавал гатчинским мальчишкам самбо. И они до сих пор вспоминают его с
благодарностью, навещают, поддерживают.
С большой радостью Юрий
Измайлович пообщался с гостями и с энтузиазмом передал в Зал спортивной славы
свои раритеты.
Напомним, что идея
создания Зала спортивной славы Гатчинского района возникла у Общественной
палаты района первого созыва. Ее поддержали спорткомитет, ветераны спорта и
спортивный актив города и района. Три года на общественных началах шла работа
по сбору и обработке информации. Идейным вдохновителем проекта стала
Заслуженный работник физической культуры РФ Татьяна Слуцкая, автором
исторических и архивных материалов выступил краевед Андрей Бурлаков,
встречалась со спортсменами и готовила информационные справки гатчинский
журналист Юлия Колбенева. Большую организационную помощь оказали сотрудники
спорткомитета во главе с Сергеем Пименовым.
В 2020 году Общественная
палата представила сайт «Зал спортивной славы». Сейчас работа по его наполнению
и сопровождению продолжается. В дальнейших планах – открыть современное
музейное пространство, где будут размещены спортивные трофеи, раритеты и
мультимедийное оборудование для демонстрации созданного портала.
Татьяна Можаева