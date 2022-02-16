13 «закладок» на Центральной улице

9-го февраля в Коммунаре за административное правонарушение были задержаны 19-летние местные жители Александр И. и Андрей А., судимые. В дежурной части Коммунарского отдела полиции в присутствии понятых у одного из них было обнаружено 18 комков серого цвета. Экспертиза показала, что в комке содержится наркотическая смесь. При себе у молодых людей были телефоны с фотографиями координат «закладок» наркотиков, которые они сделали на Центральной улице в Коммунаре.

Оперативники ознакомились с широтой и долготой тайников и изъяли в разных местах Центральной улицы – в кустах, под снегом, у забора – 13 «закладок» с наркотиками. Товар был предназначен покупателям. Довести акт купли-продажи бесконтактным путем злоумышленники не успели.

В тот же день на Аэродроме полицейские задержали еще одного сбытчика. 36-летний Денис Ч., ранее судимый и неработающий, разложил на улице Авиатриссы Зверевой «закладки» с метадоном общей массой более 1,5 грамма. Продать содержимое «закладок» – довести преступление до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам – был задержан сотрудниками полиции.

По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Все сбытчики арестованы и помещены в изолятор временного содержания.