13 «закладок» на Центральной улице

9-го февраля в Коммунаре за административное правонарушение
были задержаны 19-летние местные жители Александр И. и Андрей А., судимые. В
дежурной части Коммунарского отдела полиции в присутствии понятых у одного из
них было обнаружено 18 комков серого цвета. Экспертиза показала, что в комке
содержится наркотическая смесь. При себе у молодых людей были телефоны с
фотографиями координат «закладок» наркотиков, которые они сделали на
Центральной улице в Коммунаре.
Оперативники ознакомились с широтой и долготой
тайников и изъяли в разных местах Центральной улицы – в кустах, под снегом, у
забора – 13 «закладок» с наркотиками. Товар был предназначен покупателям. Довести
акт купли-продажи бесконтактным путем злоумышленники не успели.
В тот же день на Аэродроме полицейские задержали еще
одного сбытчика. 36-летний Денис Ч., ранее судимый и неработающий, разложил на
улице Авиатриссы Зверевой «закладки» с метадоном общей массой более 1,5 грамма.
Продать содержимое «закладок» – довести преступление до конца он не смог по
независящим от него обстоятельствам – был задержан сотрудниками полиции.
По факту покушения на сбыт наркотических средств в
крупном размере возбуждены уголовные дела. Все сбытчики арестованы и помещены в
изолятор временного содержания.