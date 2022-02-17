Роман Осадчий: «Пациент должен чувствовать, что врач заинтересован в его выздоровлении»

- Роман Григорьевич, какие первоочередные задачи стоят перед Гатчинской больницей?
- Сделать так, чтобы наша медицинская помощь была доступна,
и все наши пациенты могли ее получить. Прежде всего, в первичном звене. Чтоб ни
один человек не остался без медицинской помощи.
- Какие здесь есть
трудности? Нехватка персонала?
- Даже президент говорил о том, что первичное звено сейчас
– самое главное. Врачей не хватает. Это, конечно, проблема не только
Гатчинского района. Но в Гатчинской поликлинике на 17 участках работают четыре
основных терапевта. Конечно, есть фельдшеры, узкие специалисты, которые сегодня
помогают бороться с ковидом.
- Итого, не хватает 13 участковых терапевтов?
- Это минимум. Аналогичная ситуация во всех районах
области. Работать остаются только те, кто выдерживает такой напряженный режим.
Буквально единицы. Остальные уходят в частные структуры. Не потому, что денег
больше. Зарплата сейчас примерно на одном уровне. Но там – проще. Нагрузка
меньше. У нас – шквал пациентов, порой нервозных. У всех свои проблемы, долгое
ожидание врача людей нервирует.
- Что делать?
- Надо создавать условия для молодых специалистов, чтобы им
было интересно работать в нашей больнице. Например, предоставлять жилье. В
сельской местности работает программа «Земский доктор»: врачам дают квартиры и
полтора миллиона рублей. В городе есть жилплощадь, но она уже выделена
работающим. Если бы у медиков был свой дом в Гатчине, чтобы давать врачам
служебное жилье, мы смогли бы привлечь молодых специалистов.
- Врачей каких специальностей еще не хватает?
- Кроме терапевтов, в поликлинике проблема с неврологами.
Остальные специалисты есть. В стационаре штат укомплектован.
Сейчас на повестке дня – ремонты. В стационаре необходимо,
прежде всего, отремонтировать приемное отделение. Здание было аварийное.
Аварийность устранена, теперь нужно сделать проектно-сметную документацию и
ремонт на первом этаже, в приемном покое. В операционной также давно ремонта не
было.
В Гатчинской поликлинике – «7-этажке» – в этом году закончится
ремонт в трехэтажной пристройке с бассейном и будет ремонтироваться фасад
здания.
В терапевтическом корпусе стационара решается вопрос с
электромощностями. Работа идет, сделана дорожная карта. Согласовываем с ЛОЭСК.
В районе нужно стараться приводить все в порядок. В
Вырицкой поликлинике идет ремонт. Нуждаются в ремонте Таицкая поликлиника,
Кобраловская амбулатория. Чтобы все наши медучреждения соответствовали
санитарным нормам.
- Что сейчас в здании, где был роддом?
- На первом этаже – офтальмологическое отделение, на втором
– реанимация, на третьем – детское отделение и инженерная служба.
- В районе персонала
хватает?
- Нет. Медицинских сотрудников не хватает везде. И все наши
усилия направлены на то, чтобы увеличить их количество. В том числе и по
программе «Земский доктор». Елизаветинское поселение, например, готово
предоставить квартиру доктору.
- Интересно, конкурс в медицинские вузы – запредельный, а
врачей все время не хватает… Где они? В частных клиниках?
- Не только. Большинство идет в узкие специалисты. Раньше
выпускник медвуза должен был отработать три года, и только после этого он мог
идти в ординатуру. Сейчас поступить в клиническую ординатуру можно сразу после
вуза – либо на бесплатной основе, если есть направление больницы, либо на платной.
И большинство врачей уходят в узкие специальности. В терапевты идут совсем
немногие, потому что тяжело работать.
- Вы даете целевые направления?
- Даже по целевому направлению сегодня очень тяжело
поступить в медицинский вуз. Но мы ежегодно обязательно даем целевые
направления в медвузы Санкт-Петербурга, и у нас работают наши «целевики»: в
реанимации, в лор-отделении.
Конечно, нам очень сложно соперничать с Санкт-Петербургом.
Заработная плата там выше. Но, что касается работы с «ковидными» больными, у
нас зарплата конкурентоспособная. Губернатор дает надбавку, равную федеральной.
Среднего медперсонала у нас тоже не хватает, но «на ковиде» нехватки медсестер
сейчас нет. Были сложности при организации работы в первую волну. Люди боялись
идти. Потом поняли, что работать все-таки можно. Особенно, если ты привит.
- Какое отделение в стационаре самое загруженное?
- Как обычно, кардиология и неврология – инфаркты,
инсульты. Наш Межрайонный первичный сосудистый центр обслуживает Гатчинский,
Волосовский, Ломоносовский, Лужский и Тосненский районы, поэтому ковид, не
ковид – его закрыть невозможно.
С открытием ангиохирургического отделения уровень
медицинской помощи намного возрос. Мы можем сами выполнять ангиографию,
стентирование. Если раньше таких пациентов приходилось отправлять в областную
больницу или в Алмазовский центр, то теперь мы имеем возможность оперировать их
у себя.
Сезонная загруженность сейчас в травматологии: как гололед
– так наплыв пациентов.
- Как-то по Гатчине прошел слух, что могут закрыть отделения
семейных врачей – из-за нехватки медперсонала…
- Никто не собирается закрывать отделения врачей общей
практики – это очень нужное звено. Там работают универсальные специалисты,
которые лечат и взрослых, и детей по месту жительства. Наоборот, при возможности
мы будем развивать это направление. Сейчас пытаемся решить вопрос открытия ВОП
в квартале IQ-Гатчина. И, наверное, со временем было бы правильно открыть ВОП в
Речном микрорайоне.
- Куда сейчас госпитализируют пациентов с ковидом?
- С первого дня, без перерыва, на ковид работает наш
инфекционный корпус на 90 коек, из них 20 – реанимационных.
С 5 февраля во исполнение распоряжения комитета по
здравоохранению Ленинградской области возобновлен приём пациентов с COVID-19 в
перепрофилированном инфекционном отделении Сиверской больницы. Стационар
развернут на 100 коек, лекарственными препаратами, средствами дезинфекции и
индивидуальной защиты для сотрудников обеспечен. Сюда поступают жители
Ленинградской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Госпитализация
производится через Территориальный центр медицины катастроф Ленинградской
области.
- Роман Григорьевич, теперь развертывание этих «ковидных
госпиталей» превращается в рутинную процедуру. А вначале было очень трудно?
- Организовать за неделю 100-коечный госпиталь в Сиверской
– это была сверхзадача. И в том, что мы справились, заслуга всей нашей
организации: и медиков, и инженеров, и сантехников – всех. Мы готовились к
военным действиям. Когда мы организовывали Сиверскую, мы говорили: мы должны
сделать это хорошо, потому что завтра сюда могут поступить наши близкие. И от
того, как быстро и качественно мы всё сделаем, зависят судьбы наших родных. В
этот момент вся страна открывала такие отделения. Были проблемы и с кислородом,
и с кроватями, и со снабжением. Но все работали с утра до ночи, и за семь дней
мы это сделали.
У нас было много помощников. Нам помогала – и помогает –
администрация Гатчинского района – транспортом, волонтерами. Помогают наши
депутаты. Когда депутат областного парламента Людмила Анатольевна Тептина
узнала, что мы открываем «ковидный» стационар в Сиверском, она сама позвонила и
спросила, чем помочь. Людмила Анатольевна – это топ-менеджер в медицине, на
которого нужно равняться. Она всегда сама предложит помощь, сама все привезет и
проконтролирует.
И еще в тех тяжелых условиях мы получали неожиданную и
очень полезную поддержку. Работники бара «К-750» в квартале IQ-Гатчина
привозили нам пиццу: в инфекционное отделение в Гатчине, в Сиверскую больницу.
Каждый день звонили и спрашивали, сколько нужно пицц для медиков, которые
работают в «красной зоне». Мы не просили – они сами на меня вышли и спросили:
чем помочь? И в течение нескольких месяцев каждый день возили пиццы с добрыми
надписями на внутренней стороне упаковки: «Для врачей», «Спасибо за помощь», «И
у героев должен быть перерыв на обед»… Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить
коллектив бара «К-750» и руководителя – это была и практическая помощь, и
моральная поддержка.
- Сейчас пошла пятая волна ковида – омикрон. Число заболевших
растет в геометрической прогрессии, но заболевание явно протекает легче. Не
значит ли это, что коронавирус слабеет?
- Мы все переболеем ковидом. Рано или поздно. Большую роль
играет прививка. У привитых пациентов ковид однозначно протекает в более легкой
форме, меньше пневмоний. Во время ежедневных обходов пациентов мы видим, что
привитые переносят заболевание гораздо легче и быстрее выздоравливают.
Возможно, вирус ослабевает. Сейчас нужно, чтобы каждый
выполнял свои функции должным образом. Тогда мы справимся с этой ситуацией.
- Вы переживали за своих пациентов, когда работали
реаниматологом?
- Врач, а тем более анестезиолог-реаниматолог, переживать
не имеет права. Он должен четко и беспристрастно выполнять свою работу. Иначе,
если он поддастся сочувствию и переживаниям, у него поднимется давление,
участится пульс, и это будет мешать проводить жизненно-важные манипуляции.
Переживать он будет потом – дома, вечером или бессонной ночью.
- Ваше профессиональное кредо?
- Вся моя деятельность направлена на то, чтобы наши врачи и
медсестры относились к пациентам так, как хотели бы, чтобы относились к ним,
если они будут пациентами. Пациент должен чувствовать, что врач заинтересован в
его выздоровлении.
- Ваша главная цель на посту руководителя учреждения?
- Не разрушить то, что было создано в Гатчинской больнице
многолетиями. У нас очень мощные медицинские традиции, которые важно сохранить
и приумножить.
- Что приносит вам наибольшее моральное удовлетворение в
работе?
- Когда на поправку идет пациент, в выздоровлении которого
все сомневались. А еще очень приятно бывает встретить его потом где-нибудь
случайно, в городе – в добром здравии и с улыбкой.
Екатерина
Дзюба
Роман Григорьевич Осадчий
– потомственный врач. В Гатчинской больнице работает с 1996 года: сначала – в
отделении анестезиологии и реанимации; с 2005 по 2016 заведовал отделением
гемодиализа. С 2016 года – заместитель главного врача Гатчинской КМБ по
контролю качества оказания медицинской помощи. С декабря прошлого года
исполняет обязанности главного врача Гатчинской больницы.