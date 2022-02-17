Роман Осадчий: «Пациент должен чувствовать, что врач заинтересован в его выздоровлении»

- Роман Григорьевич, какие первоочередные задачи стоят перед Гатчинской больницей?

- Сделать так, чтобы наша медицинская помощь была доступна, и все наши пациенты могли ее получить. Прежде всего, в первичном звене. Чтоб ни один человек не остался без медицинской помощи.

- Какие здесь есть трудности? Нехватка персонала?

- Даже президент говорил о том, что первичное звено сейчас – самое главное. Врачей не хватает. Это, конечно, проблема не только Гатчинского района. Но в Гатчинской поликлинике на 17 участках работают четыре основных терапевта. Конечно, есть фельдшеры, узкие специалисты, которые сегодня помогают бороться с ковидом.

- Итого, не хватает 13 участковых терапевтов?

- Это минимум. Аналогичная ситуация во всех районах области. Работать остаются только те, кто выдерживает такой напряженный режим. Буквально единицы. Остальные уходят в частные структуры. Не потому, что денег больше. Зарплата сейчас примерно на одном уровне. Но там – проще. Нагрузка меньше. У нас – шквал пациентов, порой нервозных. У всех свои проблемы, долгое ожидание врача людей нервирует.

- Что делать?

- Надо создавать условия для молодых специалистов, чтобы им было интересно работать в нашей больнице. Например, предоставлять жилье. В сельской местности работает программа «Земский доктор»: врачам дают квартиры и полтора миллиона рублей. В городе есть жилплощадь, но она уже выделена работающим. Если бы у медиков был свой дом в Гатчине, чтобы давать врачам служебное жилье, мы смогли бы привлечь молодых специалистов.

- Врачей каких специальностей еще не хватает?

- Кроме терапевтов, в поликлинике проблема с неврологами. Остальные специалисты есть. В стационаре штат укомплектован.

Сейчас на повестке дня – ремонты. В стационаре необходимо, прежде всего, отремонтировать приемное отделение. Здание было аварийное. Аварийность устранена, теперь нужно сделать проектно-сметную документацию и ремонт на первом этаже, в приемном покое. В операционной также давно ремонта не было.

В Гатчинской поликлинике – «7-этажке» – в этом году закончится ремонт в трехэтажной пристройке с бассейном и будет ремонтироваться фасад здания.

В терапевтическом корпусе стационара решается вопрос с электромощностями. Работа идет, сделана дорожная карта. Согласовываем с ЛОЭСК.

В районе нужно стараться приводить все в порядок. В Вырицкой поликлинике идет ремонт. Нуждаются в ремонте Таицкая поликлиника, Кобраловская амбулатория. Чтобы все наши медучреждения соответствовали санитарным нормам.

- Что сейчас в здании, где был роддом?

- На первом этаже – офтальмологическое отделение, на втором – реанимация, на третьем – детское отделение и инженерная служба.

- В районе персонала хватает?

- Нет. Медицинских сотрудников не хватает везде. И все наши усилия направлены на то, чтобы увеличить их количество. В том числе и по программе «Земский доктор». Елизаветинское поселение, например, готово предоставить квартиру доктору.

- Интересно, конкурс в медицинские вузы – запредельный, а врачей все время не хватает… Где они? В частных клиниках?

- Не только. Большинство идет в узкие специалисты. Раньше выпускник медвуза должен был отработать три года, и только после этого он мог идти в ординатуру. Сейчас поступить в клиническую ординатуру можно сразу после вуза – либо на бесплатной основе, если есть направление больницы, либо на платной. И большинство врачей уходят в узкие специальности. В терапевты идут совсем немногие, потому что тяжело работать.

- Вы даете целевые направления?

- Даже по целевому направлению сегодня очень тяжело поступить в медицинский вуз. Но мы ежегодно обязательно даем целевые направления в медвузы Санкт-Петербурга, и у нас работают наши «целевики»: в реанимации, в лор-отделении.

Конечно, нам очень сложно соперничать с Санкт-Петербургом. Заработная плата там выше. Но, что касается работы с «ковидными» больными, у нас зарплата конкурентоспособная. Губернатор дает надбавку, равную федеральной. Среднего медперсонала у нас тоже не хватает, но «на ковиде» нехватки медсестер сейчас нет. Были сложности при организации работы в первую волну. Люди боялись идти. Потом поняли, что работать все-таки можно. Особенно, если ты привит.

- Какое отделение в стационаре самое загруженное?

- Как обычно, кардиология и неврология – инфаркты, инсульты. Наш Межрайонный первичный сосудистый центр обслуживает Гатчинский, Волосовский, Ломоносовский, Лужский и Тосненский районы, поэтому ковид, не ковид – его закрыть невозможно.

С открытием ангиохирургического отделения уровень медицинской помощи намного возрос. Мы можем сами выполнять ангиографию, стентирование. Если раньше таких пациентов приходилось отправлять в областную больницу или в Алмазовский центр, то теперь мы имеем возможность оперировать их у себя.

Сезонная загруженность сейчас в травматологии: как гололед – так наплыв пациентов.

- Как-то по Гатчине прошел слух, что могут закрыть отделения семейных врачей – из-за нехватки медперсонала…

- Никто не собирается закрывать отделения врачей общей практики – это очень нужное звено. Там работают универсальные специалисты, которые лечат и взрослых, и детей по месту жительства. Наоборот, при возможности мы будем развивать это направление. Сейчас пытаемся решить вопрос открытия ВОП в квартале IQ-Гатчина. И, наверное, со временем было бы правильно открыть ВОП в Речном микрорайоне.

- Куда сейчас госпитализируют пациентов с ковидом?

- С первого дня, без перерыва, на ковид работает наш инфекционный корпус на 90 коек, из них 20 – реанимационных.

С 5 февраля во исполнение распоряжения комитета по здравоохранению Ленинградской области возобновлен приём пациентов с COVID-19 в перепрофилированном инфекционном отделении Сиверской больницы. Стационар развернут на 100 коек, лекарственными препаратами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты для сотрудников обеспечен. Сюда поступают жители Ленинградской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Госпитализация производится через Территориальный центр медицины катастроф Ленинградской области.

- Роман Григорьевич, теперь развертывание этих «ковидных госпиталей» превращается в рутинную процедуру. А вначале было очень трудно?

- Организовать за неделю 100-коечный госпиталь в Сиверской – это была сверхзадача. И в том, что мы справились, заслуга всей нашей организации: и медиков, и инженеров, и сантехников – всех. Мы готовились к военным действиям. Когда мы организовывали Сиверскую, мы говорили: мы должны сделать это хорошо, потому что завтра сюда могут поступить наши близкие. И от того, как быстро и качественно мы всё сделаем, зависят судьбы наших родных. В этот момент вся страна открывала такие отделения. Были проблемы и с кислородом, и с кроватями, и со снабжением. Но все работали с утра до ночи, и за семь дней мы это сделали.

У нас было много помощников. Нам помогала – и помогает – администрация Гатчинского района – транспортом, волонтерами. Помогают наши депутаты. Когда депутат областного парламента Людмила Анатольевна Тептина узнала, что мы открываем «ковидный» стационар в Сиверском, она сама позвонила и спросила, чем помочь. Людмила Анатольевна – это топ-менеджер в медицине, на которого нужно равняться. Она всегда сама предложит помощь, сама все привезет и проконтролирует.

И еще в тех тяжелых условиях мы получали неожиданную и очень полезную поддержку. Работники бара «К-750» в квартале IQ-Гатчина привозили нам пиццу: в инфекционное отделение в Гатчине, в Сиверскую больницу. Каждый день звонили и спрашивали, сколько нужно пицц для медиков, которые работают в «красной зоне». Мы не просили – они сами на меня вышли и спросили: чем помочь? И в течение нескольких месяцев каждый день возили пиццы с добрыми надписями на внутренней стороне упаковки: «Для врачей», «Спасибо за помощь», «И у героев должен быть перерыв на обед»… Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить коллектив бара «К-750» и руководителя – это была и практическая помощь, и моральная поддержка.

- Сейчас пошла пятая волна ковида – омикрон. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, но заболевание явно протекает легче. Не значит ли это, что коронавирус слабеет?

- Мы все переболеем ковидом. Рано или поздно. Большую роль играет прививка. У привитых пациентов ковид однозначно протекает в более легкой форме, меньше пневмоний. Во время ежедневных обходов пациентов мы видим, что привитые переносят заболевание гораздо легче и быстрее выздоравливают.

Возможно, вирус ослабевает. Сейчас нужно, чтобы каждый выполнял свои функции должным образом. Тогда мы справимся с этой ситуацией.

- Вы переживали за своих пациентов, когда работали реаниматологом?

- Врач, а тем более анестезиолог-реаниматолог, переживать не имеет права. Он должен четко и беспристрастно выполнять свою работу. Иначе, если он поддастся сочувствию и переживаниям, у него поднимется давление, участится пульс, и это будет мешать проводить жизненно-важные манипуляции. Переживать он будет потом – дома, вечером или бессонной ночью.

- Ваше профессиональное кредо?

- Вся моя деятельность направлена на то, чтобы наши врачи и медсестры относились к пациентам так, как хотели бы, чтобы относились к ним, если они будут пациентами. Пациент должен чувствовать, что врач заинтересован в его выздоровлении.

- Ваша главная цель на посту руководителя учреждения?

- Не разрушить то, что было создано в Гатчинской больнице многолетиями. У нас очень мощные медицинские традиции, которые важно сохранить и приумножить.

- Что приносит вам наибольшее моральное удовлетворение в работе?

- Когда на поправку идет пациент, в выздоровлении которого все сомневались. А еще очень приятно бывает встретить его потом где-нибудь случайно, в городе – в добром здравии и с улыбкой.

Екатерина Дзюба





Роман Григорьевич Осадчий – потомственный врач. В Гатчинской больнице работает с 1996 года: сначала – в отделении анестезиологии и реанимации; с 2005 по 2016 заведовал отделением гемодиализа. С 2016 года – заместитель главного врача Гатчинской КМБ по контролю качества оказания медицинской помощи. С декабря прошлого года исполняет обязанности главного врача Гатчинской больницы.