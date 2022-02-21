Грабёж в храме

Грабёж в храме

Жительницу Гатчины ограбили прямо в церкви, когда она хотела сделать пожертвование. Грабитель пойман.

Рубрики : Криминал     21 Feb 2022

11-го февраля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от потерпевшей. Находясь в Покровском соборе на Красной улице в Гатчине, она собралась пожертвовать 300 рублей, и в этот момент на нее напал грабитель. Местный бомж толкнул ее и вырвал из рук деньги.

На место происшествия были направлены сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали. Им оказался 56-летний Александр К., уроженец Ленинградской области, судимый, лицо без определенного места жительства.

Бомжа-крохобора задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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