Грабёж в храме

11-го февраля в УМВД России по Гатчинскому району
поступило заявление от потерпевшей. Находясь в Покровском соборе на Красной
улице в Гатчине, она собралась пожертвовать 300 рублей, и в этот момент на нее
напал грабитель. Местный бомж толкнул ее и вырвал из рук деньги.
На место происшествия были направлены сотрудники
уголовного розыска, следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали.
Им оказался 56-летний Александр К., уроженец Ленинградской области, судимый,
лицо без определенного места жительства.
Бомжа-крохобора задержали и доставили в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.