Грабёж в храме

11-го февраля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от потерпевшей. Находясь в Покровском соборе на Красной улице в Гатчине, она собралась пожертвовать 300 рублей, и в этот момент на нее напал грабитель. Местный бомж толкнул ее и вырвал из рук деньги.

На место происшествия были направлены сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали. Им оказался 56-летний Александр К., уроженец Ленинградской области, судимый, лицо без определенного места жительства.

Бомжа-крохобора задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.