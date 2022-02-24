Любимое дело – на всю жизнь

Большую часть своей жизни Татьяна Сергеевна прожила в Гатчине. Окончила в 1972 году школу № 1 с золотой медалью. Поступила в Ленинградский Педиатрический институт, с 1978 по 1979 г. проходила интернатуру в Гатчинской ЦРБ. В своей семье она стала вторым медиком. Мама Татьяны Сергеевны, Антонина Петровна Парачишина, долгие годы работала в ЦРБ старшей медицинской сестрой детского отделения и посвятила всю свою профессиональную деятельность выхаживанию больных детей. Татьяна Сергеевна подхватила традицию и с 1979 г. была принята на работу врачом-неонатологом в Гатчинский роддом.

Татьяна Сергеевна училась клинической работе у знаменитых неонатологов — Заслуженного врача РФ Нины Михайловны Трофимович и Клавдии Фёдоровны Лебедевой. В 1987 году Татьяна Сергеевна приняла отделение новорожденных в качестве заведующей.

За годы её работы произошло становление сильной неонатальной службы с койками реанимации. Татьяна Сергеевна участвовала в профессиональной подготовке педиатров и неонатологов Гатчины и района. За последние 3,5 года активно участвовала в формировании неонатальной службы Перинатального центра.

За 44 года работы Татьяна Сергеевна Горячёва заслужила уважение у огромного числа врачей, медсестёр, младшего медперсонала.

Нам повезло быть в команде с Татьяной Сергеевной. Она задала нам высокую планку ответственности, любви к своему делу и жизнелюбия.

Татьяна Сергеевна, мы любим Вас!

Коллектив отделения новорожденных Гатчинского Перинатального центра

С Татьяной Сергеевной мне посчастливилось проработать 30 лет. Это замечательный доктор, отличная заведующая, добрый, отзывчивый и неравнодушный человек. Ей больше всего подходят эти строчки:

Была ты юной ведь ещё вчера,

Да и сейчас тебе на вид за 30,

Всё есть в тебе: и ум, и красота,

Характер, достоинства в достатке,

Насмешливости милая черта.

Будь молодою на любом десятке!

Людмила Ивановна Зубкова

Татьяна Сергеевна — моя «медицинская мама», можно так сказать. Когда я пришла в 1996 г. в Гатчинский родильный дом после института, всему научила меня, щедро делилась знаниями, в любое время можно было получить совет, помощь и поддержку и в работе, и в жизни.

Оксана Михайловна Савенок, врач