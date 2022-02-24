Не покупайте «реле для регуляции тока»
В Гатчине отловили мошенников, втюхивавших пенсионерам мифические «реле для регуляции электроэнергии». Однако нет уверенности, что на этом мошенничества прекратятся. Как показывает практика, у любых задержанных мошенников всегда найдутся последователи. Пожилым людям нельзя терять бдительности.
Задержаны двое молодых людей, обманувших пенсионерку. Злоумышленники продали ей два стабилизатора напряжения под видом «реле от короткого замыкания» за 14 тысяч рублей.
18-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от 75-летней жительницы Гатчины, к которой в квартиру на ул. Генерала Кныша пришли двое и сообщили, что у нее в доме устаревшая проводка. Чтобы не произошло замыкания, хозяйке предложили приобрести и установить «два реле для регуляции электроэнергии» стоимостью 7000 рублей каждое.
Пенсионерка согласилась. Оформив покупку, мужчины ушли, оставив свои контактные данные и товарный чек. После их ухода женщина поняла, что ее обманули. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
На место происшествия прибыл сотрудник уголовного розыска, следственно-оперативная группа, эксперт. Потерпевшая назвала приметы преступников. Оба – славянской внешности, среднего роста, нормального телосложения, с короткострижеными темными волосами, одеты в черное. Одному – лет 20-25, другому – 30-35 лет.
Полицейские изъяли два сетевых стабилизатора напряжения и товарный чек. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали на улице Соборной и полностью изобличили обоих преступников, ранее судимых. 26-летний уроженец г. Кургана Никита Б. и 27-летний уроженец Краснодарского края Андрей К. живут в Петербурге на Пулковском шоссе, в одной квартире. Теперь их поместили в изолятор временного содержания и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Таким же образом обманули другую жительницу Аэродрома – 83-х лет. Абсолютно по той же схеме, даже суммы те же фигурировали. К пенсионерке в квартиру на улице Слепнева пришли двое – мужчина и женщина и сообщили, что в доме – устаревшая проводка. Чтобы не произошло замыкания, гости предложили купить у них и установить «реле для регуляции электроэнергии» стоимостью 14 тысяч рублей.
Но такой суммы у хозяйки не оказалось. Тогда продавцы выразили готовность сделать скидку – 50% и продать «реле» за 7000 рублей. И женщина согласилась. Визитеры оформили покупку и ушли, оставив свои контактные данные и товарный чек.
Проводив гостей, пенсионерка осознала случившееся и заявила в полицию. Она назвала приметы девушки, продавшей ей «реле»: 30-35 лет, полная, темноволосая, в черной куртке, темных брюках и светлом шарфе. Интересно, что она представилась своим подлинным именем – Софья Я. С места происшествия сотрудники полиции изъяли сетевой стабилизатор напряжения и товарный чек.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Продавщицу сетевого адаптера задержали по горячим следам. 21-летняя Софья Я., зарегистрированная в Калининграде, проживающая в Петербурге, не судимая, помещена в ИВС.