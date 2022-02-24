Не покупайте «реле для регуляции тока»

Задержаны двое молодых людей, обманувших пенсионерку. Злоумышленники продали ей два стабилизатора напряжения под видом «реле от короткого замыкания» за 14 тысяч рублей.

18-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от 75-летней жительницы Гатчины, к которой в квартиру на ул. Генерала Кныша пришли двое и сообщили, что у нее в доме устаревшая проводка. Чтобы не произошло замыкания, хозяйке предложили приобрести и установить «два реле для регуляции электроэнергии» стоимостью 7000 рублей каждое.

Пенсионерка согласилась. Оформив покупку, мужчины ушли, оставив свои контактные данные и товарный чек. После их ухода женщина поняла, что ее обманули. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

На место происшествия прибыл сотрудник уголовного розыска, следственно-оперативная группа, эксперт. Потерпевшая назвала приметы преступников. Оба – славянской внешности, среднего роста, нормального телосложения, с короткострижеными темными волосами, одеты в черное. Одному – лет 20-25, другому – 30-35 лет.

Полицейские изъяли два сетевых стабилизатора напряжения и товарный чек. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали на улице Соборной и полностью изобличили обоих преступников, ранее судимых. 26-летний уроженец г. Кургана Никита Б. и 27-летний уроженец Краснодарского края Андрей К. живут в Петербурге на Пулковском шоссе, в одной квартире. Теперь их поместили в изолятор временного содержания и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Таким же образом обманули другую жительницу Аэродрома – 83-х лет. Абсолютно по той же схеме, даже суммы те же фигурировали. К пенсионерке в квартиру на улице Слепнева пришли двое – мужчина и женщина и сообщили, что в доме – устаревшая проводка. Чтобы не произошло замыкания, гости предложили купить у них и установить «реле для регуляции электроэнергии» стоимостью 14 тысяч рублей.

Но такой суммы у хозяйки не оказалось. Тогда продавцы выразили готовность сделать скидку – 50% и продать «реле» за 7000 рублей. И женщина согласилась. Визитеры оформили покупку и ушли, оставив свои контактные данные и товарный чек.

Проводив гостей, пенсионерка осознала случившееся и заявила в полицию. Она назвала приметы девушки, продавшей ей «реле»: 30-35 лет, полная, темноволосая, в черной куртке, темных брюках и светлом шарфе. Интересно, что она представилась своим подлинным именем – Софья Я. С места происшествия сотрудники полиции изъяли сетевой стабилизатор напряжения и товарный чек.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Продавщицу сетевого адаптера задержали по горячим следам. 21-летняя Софья Я., зарегистрированная в Калининграде, проживающая в Петербурге, не судимая, помещена в ИВС.