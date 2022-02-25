Статья водителю за жёлтый и зелёный

19 февраля в Сиверском, на улице Военный Городок инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Лада» для проверки документов. Водитель – 28-летний житель Сиверского Алексей А. в ходе беседы с полицейским начал заметно нервничать. У него обнаруживались признаки наркотического опьянения: нездоровая бледность, тремор рук. Инспектор попросил гражданина А. выйти из машины и при открытых дверях увидел, что из-под пассажирского сиденья торчат два прозрачных свертка. Один – с бледно-желтым порошком, другой – с зеленым.

Водитель признался, что при себе у него есть еще один пакетик с веществом зеленого цвета растительного происхождения и весы. Все это хозяйство было приобретено для личного пользования.

Свертки с порошком изъяли в присутствии понятых, упаковали, опечатали и отправили на экспертизу. Водителя доставили в Сиверский отдел полиции, где, опять же, в присутствии понятых у него изъяли весы и пакетик с зеленым веществом.

Согласно заключению экспертов, вещество, изъятое из машины задержанного, – амфетамин, общая масса наркотиков – 20 г. Во внутреннем кармане, как показала экспертиза, гражданин А. хранил марихуану массой более 0,8 г.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Гражданин А. помещен в изолятор временного содержания.