У пациента с инсультом – ранение в грудь

24-го февраля в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило сообщение от врача-реаниматолога хирургического отделения Гатчинской больницы. К ним перевели пациента из реанимации-неврологии. Мужчину собрались лечить от инсульта, но обнаружили проникающее ранение грудной клетки с левосторонним пневмотораксом.

44-летнего пациента привез в больницу брат, который нашел его на даче в беспомощном состоянии с признаками инсульта. Телесных повреждений он у пострадавшего не заметил. В больнице мужчину положили в реанимацию с диагнозом «инсульт», но после оказалось, что он ранен в грудь.

Следственным отделом по г. Гатчине было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления в деревне Старосиверской была задержана и полностью изобличена 44-летняя местная жительница Елена Г., лицо без определенных занятий, ранее судимая.