Поножовщина в Коммунаре в коммуналке
В Гатчинском районе задержан мужчина, ударивший соседа ножом в шею. Преступника задержали сотрудники Росгвардии.
Рубрики: Криминал
6 марта, около полудня, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержал в Коммунаре гражданина, который нанес ножевое ранение соседу по квартире.
Конфликт возник в квартире на Станционной улице. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и нанёс своему соседу по коммуналке проникающее ножевое ранение в шею.
Жильцы соседней квартиры, слышавшие крики, обратились в полицию. По вызову незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте происшествия. Нож изъят. Пострадавший был госпитализирован. Преступник доставлен в Коммунарский отдел полиции.
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