Поножовщина в Коммунаре в коммуналке

6 марта, около полудня, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержал в Коммунаре гражданина, который нанес ножевое ранение соседу по квартире.

Конфликт возник в квартире на Станционной улице. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и нанёс своему соседу по коммуналке проникающее ножевое ранение в шею.

Жильцы соседней квартиры, слышавшие крики, обратились в полицию. По вызову незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте происшествия. Нож изъят. Пострадавший был госпитализирован. Преступник доставлен в Коммунарский отдел полиции.