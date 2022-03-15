Когда закроют «Газпром инвест»?

4-го марта в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 53-летнего мужчины, работающего водителем. Он зарегистрировался на сайте «Газпром инвестиции», чтобы подзаработать. Ему позвонили. Звонивший представился брокером и сказал, что на лицевой счет надо перевести деньги. Действуя согласно поступающим инструкциям, мужчина перевел 920 тысяч рублей на какой-то счет. Через некоторое время «брокер» перестал выходить на связь. Балансовый счет заблокирован, сайт не работает.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.