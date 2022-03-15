Когда закроют «Газпром инвест»?
Очередной «инвестор» обратился в полицию по поводу мошенничества. Житель Гатчинского района потерял на «инвестициях» в компанию «рога и копыта» почти миллион рублей.
Рубрики: Криминал
4-го марта в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 53-летнего мужчины, работающего водителем. Он зарегистрировался на сайте «Газпром инвестиции», чтобы подзаработать. Ему позвонили. Звонивший представился брокером и сказал, что на лицевой счет надо перевести деньги. Действуя согласно поступающим инструкциям, мужчина перевел 920 тысяч рублей на какой-то счет. Через некоторое время «брокер» перестал выходить на связь. Балансовый счет заблокирован, сайт не работает.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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