В спорте только девочки!

Участницами соревнований стали 235 спортсменок из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Твери и Тверской области, Пскова, Новгорода и других регионов России. Их приветствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов и заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района Марк Кравчук, именитые спортсмены и общественные деятели.

Поздравил спортсменок с началом турнира его основатель - Александр Лебедев, генеральный директор АО «Гатчинское», учредитель Спортивного клуба «Гатчинский».

Международный фонд поддержки культуры «Мастер Класс» пригласил художников рисовать во время соревнований. Скоро появится целая выставка, посвященная этому дню. Варвара Мирохина, художник, инвалид-колясочник, пишет картины, удерживая кисти во рту. Недавно в Петербурге состоялась ее персональная выставка, куда дзюдоистки приезжали «поболеть» за Варю. В этот раз в рамках проекта «Болеть за своих – это по-нашему!» Варвара приехала поддержать спортсменок.

Знаменитые артисты, например, Гоша Куценко, Артем Ткаченко, Дмитрий Дюжев, спортсмены – Светлана Журова, Кирилл Романов, общественные организации, например, Фонд «Здоровая нация» в лице президента Сергея Брагина, курсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища Министерства Обороны РФ и многие другие записали видеообращения с поздравлениями 8 Марта и пожелали всем участницам удачи, достойных поединков и побед.

Девочки приехали со своими тренерами и группой поддержки в лице родителей, показали красивые поединки, достойную борьбу и прекрасную физическую подготовку.

Мы поинтересовались у девочек, почему они выбрали именно дзюдо.

Амелия Самойлова, 11 лет, г. Североморск:

«Я занимаюсь дзюдо уже 4 года. Изначально увлекалась танцами и самбо, где у меня не было соперников, потом перешла в дзюдо. Мне очень нравится тренироваться, хочется быть сильной. Уже много раз участвовала в соревнованиях, но в Гатчине - впервые».

Ольга Любимова, 14 лет, г. Тосно:

«У нас очень активная многодетная семья. Родители решили с самого детства отдать нас в какой-то вид спорта, чтобы мы могли выплескивать энергию. В соревнованиях участвую часто, но мои результаты были бы лучше, будь я немного посмелее. В дзюдо уже 8-й год, и мне очень нравится. Большое преимущество в том, что могу за себя постоять».

Валерия Сомрякова, 14 лет, п. Вырица:

«Занимаюсь дзюдо с 1 класса. С детства активная, у меня много увлечений: играю на пианино, пою в хоре, занималась в различных кружках. Папа привел меня в дзюдо, и оно стало моим главным увлечением. Участие в соревнованиях приносит неплохие результаты, но хотелось бы еще лучше».

Анастасия Стукало, 9 лет, г. Гатчина:

«Меня позвал на секцию дзюдо мой друг. Мы пару раз с ним сходили на занятия. Он получил травму, потому что неправильно сгруппировался, после этого перестал ходить. А у меня наоборот стало получаться, и я осталась. Вот уже занимаюсь два года. Стала сильнее многих мальчиков в школе и могу за себя постоять».

Выходит, что дзюдо – это спорт, который придает сил, уверенности и чувство защищенности, а также формирует здоровое и спортивное тело.

Гатчинские спортсменки достойно выступили на турнире. Золото завоевала Ксения Копачева (2010 г.р.), бронзу – Лидия Улитина (2010 г.р.), Ангелина Малафеева (2011 г.р.), Арнэла Шашкова (2008 г.р.), Валерия Бобрышева (2008 г.р.); Валерия Сомрякова (2007 г.р.).

Виктория Ляпочкина