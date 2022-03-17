½ миллиона в кредит – для преступника

11-го марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 47-летняя жительница Семрино, работающая заведующей в акционерном обществе. Она заявила, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что личный кабинет банка «Ренессанс» и личный кабинет сайта «Госуслуги» подверглись атаке мошенников и взломаны. Для предотвращения действий злоумышленников необходимо снять все деньги с карты, а также оформить кредит и перевести средства на счета безопасности.

Гражданка послушно оформила кредит на 510 тысяч рублей и перевела все деньги на телефонные номера, продиктованные мошенником, и банковский счет. Потом осознала содеянное и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в значительном размере.