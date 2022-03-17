Домовый воробей: птица года в России

Воробьи бывают разные

Оказывается, всего на Земле существует около тридцати различных видов воробьев. Из них в России наиболее распространен домовый воробей — тот самый, который живет в наших городах. Домовый воробей относится к семейству воробьиных, в которое входят также полевой и черногрудый воробьи.

Самца и самку домового воробья легко отличить друг от друга. У самца более контрастная окраска: серая шапочка, каштановые «брови» и бока шеи. На брюшке просматриваются серые краски, щечки птицы окрашены в белый цвет. Самка невзрачная и совсем не похожа на самца

Жизненный цикл воробья невелик: большинство их не доживает и до четырех лет. Средняя продолжительность жизни воробьев составляет 9-21 месяц, потому что много молодых птиц гибнет еще в первую зиму.

Характер

Помните Джека Воробья, одного из главных персонажей фильма «Пираты Карибского моря»? Свое прозвище этот герой получил из-за своей дерзости, нахальства, изворотливости, острого ума и языка. И действительно, воробьи - птицы проворные, шумные, драчливые и неунывающие. Тишина и безмолвие абсолютно не свойственны этим пернатым. И все же, хоть воробьи и считаются забияками, они все равно остаются дружными и компанейскими птицами, устраивая гнезда по соседству друг с другом.

А еще воробьи — талантливые певцы! Писатель-натуралист Э. Сетон-Томпсон описывает историю самца воробья, которого высидели и вырастили домашние канарейки из воробьиного яйца. Живя с канарейками, воробей обучился у них пению. Если ему не удавалось превзойти кенара в певческом таланте, то он закрывал «рот» своей конкуренту, устраивая с ним драку.

Интересно, что в русском народе сложилась такая поговорка: любил кричать воробей, что его соловьи затёрли, а сам от зависти чирикать разучился.

Личная жизнь

Брачный период у воробьев начинается в начале марта. Самцы собираются в группы до нескольких десятков на дереве или в кустарнике и оглушительно чирикают наперебой, задрав хвосты и распустив крылья. Особенно шумно и жарко становится, когда между пернатыми начинают образовываться пары. Самцы дерутся за первенство не только на деревьях, крышах домой, но и высоко в небе.

Воробьиные пары формируются к середине марта пары, и птицы приступают к постройке гнезд. Кстати, с этим событием связана одна из народных примет: воробьи вьют гнезда – холодов больше не будет. А вот еще одна примета: если воробьи с самого утра начали вить гнездышко, день будет теплым и солнечным.

Считается, что воробьи образуют пары, как правило, на всю жизнь. Свои гнезда эти птицы обычно располагают на близком расстоянии друг от друга, образуя небольшие колонии. Свои владения эти птицы охраняют очень яростно, борясь за них до самого конца. Воробьи могут выжить пернатых, которые во много раз превышают их в размерах.

Воробьиные гнезда можно увидеть на деревьях, в щелях старых зданий, под крышами, в кустарниковых зарослях. Для постройки домика птички используют веточки, солому, сухую траву.

Кладка воробья состоит из 4-10, чаще 5-7, белых яиц с буроватыми крапинками и пятнами. Самка сидит на яйцах 11-13 дней. Через 10-14 дней после вылупления птенцы воробья вылетают из гнезда. За лето одна воробьиная пара успевает вывести птенцов 2-3 раза.

Вредитель или друг?

Воробей — птица полезная, ведь он помогает человеку справиться с вредными насекомыми. Известны факты установки памятников воробью в знак благодарности за эту помощь. Первый такой памятник был воздвигнут в середине XIX века в Бостоне.

Однако с репутацией воробья все не так уж и просто. Домовые воробьи могут и навредить сельскому хозяйству, фруктовым деревьям и виноградникам, из-за чего им периодически объявляют настоящую войну.

И все же пользы от воробьев гораздо больше, чем вреда. В этом смысле показателен случай истребления воробьев в Китае в 1958 году, во времена Мао.

Китайцы сочли, что слишком большая популяция птиц съедает много риса и зерновых. Чтобы уничтожить птиц, они воспользовались следующей их особенностью: из-за короткого хвостового оперения и размаха крыльев воробей не может находиться в полете больше 15 минут. При помощи разного рода шумовых эффектов птицам не давали приземлиться в течение этого времени, и они массово гибли.

За 1958 год в Китае в рамках борьбы с вредительством этих птиц было истреблено почти 2 млрд. особей. Следующий урожай в Китае был действительно небывалым. Однако уже весной и летом следующего 1959 года началось катастрофическое размножение насекомых-вредителей, которыми питались воробьи. Это привело к голоду и многочисленным смертям уже среди самих китайцев.

Под угрозой вымирания

Многие из нас, наверное, замечали, что год от года воробьев в городе становится все меньше. А иногда, кажется, они и вовсе исчезают, и нам даже начинает не хватать их незамысловатой песенки.

Действительно, эти самые, казалось бы, самые многочисленные городские птицы оказались чуть ли не под угрозой вымирания. Во всяком случае орнитологи сильно обеспокоены заметным сокращением их численности. И это происходит по всему миру.

Пытаясь выяснить причины сокращения популяции воробьев, орнитологи подметили, что там, где обитают воробьи, и человеку живется неплохо. Если же в какой-то местности эти птицы пропадают, значит, далеко не все в порядке здесь с экологией или другим важными для жизни факторами.

Среди причин уменьшения популяции домового воробья в городской местности - развитие инфраструктуры, использование зеленой территории под парковки и строительство объектов, сильный городской шум, загрязнение воздуха.

Можем ли мы чем-то помочь воробьям? В теплое время года наша помощь точно не нужна. А вот зимой воробьи, как и другие зимующие в наших городах птицы, очень в ней нуждаются. И эти птички обязательно отблагодарят нас за полные зимние кормушки весной и летом, активно уничтожая насекомых-вредителей в наших садах и городских парках.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото Вячеслава Заметня