«Купалинка - ночь маленька!»

День Ивана Купала, или Иванов день, - народный праздник восточных славян, история которого насчитывает несколько сотен лет. Его отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По мнению исследователей, Иванов день в древности был посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. «Купало» означало «сердитое», «горячее», «ярое» – именно так предки представляли солнце и его чудодейственную силу. Купальская ночь была заполнена обрядами, связанными с водой, огнем и травами — так люди благодарили могущественные стихии – Огонь, Воду, Землю. Купальский обряд включал в себя сбор трав и цветков для венков. Считалось, что каждое растение добавляет венку свои особые свойства, как и способ его изготовления — витьё, плетение. Перед ночью Ивана Купалы, до захода солнца, нужно было обязательно искупаться в реке, озере или просто в бане. Ближе к закату, на возвышенностях или у рек, разжигали костры. В старину этот праздник был неразрывно связан с гаданиями. Искали на Ивана Купалу и цветок папоротника, считая, что он принесет большое счастье и удачу.

Конечно, к нашему времени этот праздник утратил свое сакральное значение, и все мы хорошо знаем, что папоротник не цветет. И все же он возвращается к нам, пусть и не в исконном своем виде, а скорее как память о старинных традициях нашего народа и просто повод хорошо и весело провести время на природе.

День Ивана Купалы в Демидовской усадьбе в Тайцах организовало Парковое агентство Ленинградской области в сотрудничестве с фольк-шоу группой «Колесо» из Санкт-Петербурга. Купальский праздник получился ярким и атмосферным. Несмотря на непогоду, в старинном парке было многолюдно. Гостей праздника радовали творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Таицкого культурно-досугового центра.

Большой опыт проведения традиционных праздников - у участников фольк-шоу группы «Колесо», которые уже не первый год организуют яркие шоу в Демидовской усадьбе.

- Мы постарались познакомить гостей усадьбы с самыми интересными и яркими купальскими обрядами, - говорит руководитель группы «Колесо» Елена Маслова. - Среди них не только плетение венков, но и гадание на травах, выбор жениха и невесты, купальские игры и хороводы. Нам очень хотелось вписать этот праздник в пейзаж усадьбы Демидовых. К сожалению, погода помешала нам сделать это среди деревьев, трав, у реки, чтобы участники праздника могли максимально раствориться во всей этой природной красоте.

И все же, несмотря на периодический дождик, участниками праздника чувствовали себя все - благодаря интерактивной программе, которая вовлекала в действо и взрослых, и детей. Взрослые с особым удовольствием встречали нарядных участниц группы «Колесо», дуэт гармонистов-частушечников «Не соскучишься», коллектив «Судари и сударушки», солисток вокальной студии Екатерины Мазур. Дети с восторгом приняли и не хотели отпускать скомороха Ерошку (жонглер, акробат и эквилибрист Эдуард Пичужкин).

Помимо зажигательного концерта на летней эстраде, в этот день в усадебном парке было еще много интересного. На ремесленной ярмарке можно было приобрести короны-кокошники, расписные пряники, украшения ручной работы, вязаные игрушки, посуду из дерева, изделия из соломы и многое другое.

Для всех желающих проходили мастер-классы по исконно русским ремеслам: гости учились плести венки из травы и цветов, делать куколок-«купалинок» из лыка и плюшевые игрушки, создавать пряники и вкусное мороженое.

Для юных гостей праздника развернулась игровая площадка с увлекательными настольными, спортивными и традиционными купальскими играми.

В этот день в Демидовской усадьбе присутствовали элементы всех стихий, почитаемых нашими предками — земля, вода и огонь. Любое мероприятие здесь — это всегда возможность не только развлечься, но и получить удовольствие от прогулок по старинному усадебному парку, а значит, почувствовать близость к земле и воде. Огня добавило небольшое, но очень красочное файер-шоу, которое устроила в парке студия «Корица».

- Я надеюсь, этот праздник станет для нас знаковым, фирменным, и мы будем проводить его каждый год, - отметил начальник сектора культурных программ Паркового агентства Ленинградской области Станислав Беляков. - Судя по количеству гостей, у людей есть интерес к своим корням.

- Надеюсь, нашим гостям понравился день Ивана Купалы, - сказала Елена Маслова. - В следующем году мы постараемся еще шире представить древние купальские традиции и пригласим в Тайцы еще больше творческих коллективов.

Юлия Лысанюк