«Семейная зарница» в Гатчине

«Семейная зарница» - масштабный проект, который в этом году впервые реализуется в нашей стране и направлен на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему.

Соревнования развернулись на площадках Гатчинской школы №12. Почетные гости приветствовали участников - семейные отряды из 11 муниципальных образований Ленинградской области, которые решили побороться за звание победителя и возможность представлять наш регион на Всероссийском этапе военно-патриотической игры «Семейная зарница».

За Гатчинский округ выступила семейная команда «Кузнечики»: папа - ветеран СВО Денис Алексеевич Кузнецов, мама Любовь Николаевна и две дочери – Мария и Дарья. Супруги воспитывают еще одну очаровательную дочку Варвару, которой нет еще и годика.

Поддержать СВОих собралась сильная группа болельщиков – представители Гатчинского подразделения «Ассоциации ветеранов СВО», фонда «Защитники Отечества», молодежного пространства «Поток», «Движения Первых» и Гатчинской школы №9.