Коллекция медалей сиверских теннисистов

В личных соревнованиях наши теннисистки заняли первые шесть мест одиночного разряда, первое место женского парного разряда и первое место смешанного парного разряда, а затем победили в командном разряде.

В итоге воспитанницы спортшколы «Ника» Гатчинского района Михайлова Дарья, Михайлова Маргарита, Волненко Екатерина, Иванова Екатерина, Савоненко Александра собрали внушительную коллекцию медалей, а первые четыре спортсменки получили право выступить на финальных соревнованиях Первенства России в Чебоксарах.

Юниоры тоже не остались без медалей - Дреслер Алексей, Мустаев Всеволод, Ковалев Владислав и Снетков Михаил заняли второе место в командном разряде. Дреслер Алексей с Михайловой Дарьей стали бронзовыми призёрами смешанного парного разряда.