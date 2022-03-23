С днём рождения, «Зелёный дом»!

В России повсеместно возрождаются школьные лесничества, ведь любовь к природе и всему живому является частью экологического воспитания ребят, принимающих участие в уроках школьного лесничества. На территории Гатчинского района школьное лесничество «Зеленый дом» работает на базе Дивенской школы (филиала Рождественской средней школы). Его руководителями и бессменными наставниками с 2016 года являются преподаватель Ольга Владимировна Ресенчук и помощник лесничего Гатчинского лесничества – филиала «Ленобллеса» Ольга Алексеевна Кушакова.

Обучение в школьном лесничестве формирует понимание многих процессов, происходящих в природе, таких как: ход роста лесных насаждений, природные взаимоотношения в лесном биогеоценозе, влияние различных лесохозяйственных мероприятий на экологическое состояние лесов и многие, многие другие вопросы. Кроме того, ребята постигают устройство лесного хозяйства на примере работы лесничества и предприятий лесной отрасли, знакомятся с профильными профессиями.

Школьники и их учителя принимают участие в акциях по посадке леса, посещают учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов лесного хозяйства, ездят на экскурсии на предприятия лесного комплекса.

Но главная задача школьного лесничества - это воспитание у ребят бережного отношения к природе, любви к лесу.

11 марта в Дивенской школе праздновали день рождения школьного лесничества «Зеленый дом». Гостями праздника стали друзья, шефы, учителя, среди которых представители филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» - заместитель директора С.Г. Кокорин, ведущий инженер производственно-технологического отдела А.В. Гамов, главный специалист производственно-технологического отдела Г.Н. Урядников, пресс-секретарь Н.А. Черезова, а также заместитель главы администрации Рождественского поселения С.В. Агафонов, депутат Рождественского поселения М.П. Морозов, главный лесничий Гатчинского лесничества А.И. Лобанов и инженер по лесовосстановлению 1 категории Гатчинского лесничества О.В. Кухарь.

Участниками праздника стали ученики с 1 по 9 класс. Ребята подготовили театрализованные сказки на экологическую тему. Вспомнили, с чего начиналось и как работает сейчас школьное лесничество, посмотрели новостной фрагмент 2016 года и презентацию о делах и достижениях.

Знания, полученные в школьном лесничестве, ежегодно помогают ученикам «Зеленого дома» занимать призовые места в соревнованиях школьных лесничеств Ленинградской области, а в 2021 году ребята заняли первое общекомандное место.

В заключение праздника прозвучали слова торжественной клятвы любви к лесу, и вместе с гостями была исполнена экологическая песня на слова Вольта Суслова и музыку Оксаны Бражниковой.

Юлия Пастьева, Гатчинское лесничество