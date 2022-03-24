Новые аппараты - в Гатчинской больнице

Облучатель БОП 01/27 НанЭма УФ-коротковолновый (Боп-4) – это генератор ультравысокой частоты, питающий ртутно-кварцевую лампу ВРМ-1 – источник ультрафиолетового излучения.

Облучатель предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями ультрафиолетовым спектром излучения с длиной волны 230- 290 Нм.

Облучатель БОП-01/27-НанЭМА дает избирательный спектр излучения, обеспечивающий больший эффект воздействия. Для отсчета времени при проведении процедур в облучателе имеется встроенный таймер с интервалами 1, 2 и 3 минуты.

«Оборудование приобретено комитетом по здравоохранению Ленинградской области по программе «Развитие здравоохранения Ленинградской области» в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений», -рассказали в Гатчинской больнице.

Аппараты направлены в Большеколпанскую, Веревскую, Дружногорскую, Сяськелевскую врачебные амбулатории, а также в Детскую поликлинику.