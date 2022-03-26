Автомобилистов просят соблюдать осторожность из-за непогоды
В связи с обильным снегопадом, метелью, усилением ветра, ухудшением видимости, образованием снежных заносов на магистралях Санкт-Петербурга и Ленинградской области Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а при возможности - отказаться от поездок на личном автотранспорте.
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Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, заранее предупреждать других участников дорожного движения о маневрах, избегать резких торможений. Быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.
Пешеходов напоминают, что выходить на проезжую часть для перехода следует только после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств, их скорости и состояния дороги. Необходимо убедиться, что переход будет безопасен.
Не забывайте про световозвращатели – они эффективны не только в темное время суток, но и в условиях недостаточной видимости.
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