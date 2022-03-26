Автомобилистов просят соблюдать осторожность из-за непогоды

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, заранее предупреждать других участников дорожного движения о маневрах, избегать резких торможений. Быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.

Пешеходов напоминают, что выходить на проезжую часть для перехода следует только после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств, их скорости и состояния дороги. Необходимо убедиться, что переход будет безопасен.

Не забывайте про световозвращатели – они эффективны не только в темное время суток, но и в условиях недостаточной видимости.