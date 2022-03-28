В Коммунаре росгвардейцы задержали правонарушителя
В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии и полиции задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение женщине.
Рубрики: Криминал
26 марта 2022 года в 23:20 сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области совместно с сотрудником полиции был задержан нетрезвый гражданин, который нанес ножевое ранение своей супруге.
В правоохранительные органы поступила информация о бытовом конфликте, произошедшем в одной из квартир дома в Речном переулке в городе Коммунаре. Незамедлительно прибывшие по данному адресу сотрудники Росгвардии и полиции задержали на месте происшествия гражданина, который в ходе ссоры со своей женой ножом нанес ей резаную рану кисти руки, сообщает пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО".
Нож был изъят. Задержанного доставили в 104 отдел полиции.
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