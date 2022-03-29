Награды гатчинцев на спортивной арене региона

Председатель комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Дмитрий Иванов рассказал о строительстве новых спортивных объектов, спортивных программах, цифровизации и полной перезагрузке отрасли в 2022 году. Областной комитет готовится утвердить программу развития детско-юношеского спорта в Ленобласти на период до 2030 года. Также ожидается утверждение межведомственных программ развития школьного спорта в Ленинградской области и «Плавание для всех». Прозвучала информация, что вскоре в Ленобласти запустят региональную спортивную цифровую платформу с комплексом онлайн-сервисов. Вновь были перечислены объекты, строительство которых будет завершено в этом году, в их числе - бассейн в Гатчине.

В рамках коллегии прошла торжественная церемония награждение спортсменов, тренеров, спортивных команд, региональных спортивных федераций, объектов спорта, физкультурно-спортивных мероприятий и организаций Ленинградской области, победителей и призеров ХVII Сельских спортивных игр Ленинградской области, а также награждение по итогам рейтинга муниципальных образований по реализации, внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2021 году и другим номинациям.

Много заслуженных наград и у гатчинцев. Гатчинский район был награжден за хорошую организацию спортивно-массовой работы», за победу в Спартакиаде сельских спортивных игр Ленинградской области и за лучшее спортивное мероприятие 2021 года - «Забег РФ».

В номинации «Спортсмен 2021 года» награждены Заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, мастер спорта России международного класса по настольному теннису Максим Гребнев, бадминтонисты - мастер спорта Егор Холкин и Георгий Петров.

В номинации «Лучшая спортивная федерация года» отмечены федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области, президент - Никита Белоусов и федерация настольного тенниса Ленинградской области - президент Андрей Комов. Оба – наши земляки.

Андрею Семеновичу Комову присвоено почетное званием «Отличник физической культуры и спорта Ленинградской области».

Поздравляем всех, кто развивает спорт и физкультуру в Гатчинском районе!