Пьяный стрелок из 2-х видов оружия

25-го марта, в полдень, в Сиверский отдел полиции поступило сообщение из Единой дежурно-диспетчерской службы. В деревне Кобринское, на Зеленой улице местный житель в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения стреляет возле своего дома из оружия.

На место происшествия был направлен участковый уполномоченный, патрульно-постовая служба полиции, ГИБДД, следователь и эксперт. На Зеленой улице возле дома № 3 задержали двоих мужчин. Изъято помповое гладкоствольное ружье, травматический револьвер и два патрона.

Возбудили уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Стрелок – 34-летний Сергей П. – помещен в изолятор временного содержания.