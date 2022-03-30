Пьяный стрелок из 2-х видов оружия
Житель Гатчинского района, находясь в неадекватном состоянии, устроил на улице стрельбу из помпового ружья и травматического револьвера. Хулиган задержан и помещен в ИВС.
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25-го марта, в полдень, в Сиверский отдел полиции поступило сообщение из Единой дежурно-диспетчерской службы. В деревне Кобринское, на Зеленой улице местный житель в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения стреляет возле своего дома из оружия.
На место происшествия был направлен участковый уполномоченный, патрульно-постовая служба полиции, ГИБДД, следователь и эксперт. На Зеленой улице возле дома № 3 задержали двоих мужчин. Изъято помповое гладкоствольное ружье, травматический револьвер и два патрона.
Возбудили уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Стрелок – 34-летний Сергей П. – помещен в изолятор временного содержания.
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