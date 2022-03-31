«Гатчинские Ассамблеи» приглашают!

Это будет 8-я «Гатчинская Ассамблея» - феерический фестиваль-конкурс танцевального творчества. Он начинался как творческий проект танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо», который реализовывался за счет муниципального гранта, а сегодня «Гатчинские Ассамблеи» - уже международный фестиваль, который вошел в календарь культурных событий Гатчинского района.

Чем порадуют нас «Гатчинские Ассамблеи» в этом году, рассказывает главный куратор фестиваля - художественный руководитель и балетмейстер танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Наталья Седова.

- Наталья Николаевна, чем отличаются восьмые «Гатчинские Ассамблеи»? Что увидят зрители, и что получат танцоры, чего не могут получить на других площадках, в той же пафосной Москве?

- Прежде всего, мы хотим, чтобы была «пафосная Гатчина». Может быть, это мечта, но пафосность в нашем жанре обозначает, что наш конкурс дорастет до того, когда Москва поедет к нам, в столицу Ленинградской области. «Как? Вы не были в Гатчине? Вы много потеряли!» Глобальная задача стоит передо мной такая.

Мы видим интерес в том, чтобы открывать новые имена, новые коллективы, новых хореографов. Это всегда интересно. Благодаря фестивалю у нас появилось много новых друзей. И у нас всегда есть те, кто любит наш конкурс и участвует в нем традиционно.

- Какие изменения диктует время?

- Конечно, нас немного подтачивает обстановка. И началось все с пандемии. К сожалению, один год был пропущен. В прошлом году Ассамблеи удалось провести. В этом году очень проблематично с международными связями и приездом наших зарубежных участников. Например, хотят, но не могут приехать эстонцы. Поэтому, как и в прошлом году, предусмотрено участие в онлайн формате. Для оценки жюри зарубежные конкурсанты и коллективы из наших дальних регионов посылают свои выступления в записи, а остальные коллективы выступают вживую. Мы ищем компромиссы, потому что верим, что все возродится, и в будущем все, кто хочет участвовать в «Гатчинских Ассамблеях», сможет к нам приехать.

Сейчас многие коронавирусные ограничения сняты, но формат проведения «Гатчинских Ассамблей» все равно пришлось поменять. В связи со сложностью обстановки, в первую очередь с финансовыми трудностями, большинство коллективов смогут приехать только на один день, без ночевки. Все взвесив, мы приняли решение организовать вживую только конкурсные показы и награждение, а гала-концерт проводить в онлайн формате.

- Гала-концерт – кульминация фестиваля танца. Кто в нем участвует?

- На гала-концерт отбираются коллективы, которые получили несколько наград лауреатов первой степени, специальные награды от жюри, главный приз – гран-при. Из видеозаписи выступления этих коллективов мы монтируем фильм. Он пройдет в эфире 6 апреля в 19 часов. Его можно найти и посмотреть по ссылке «Гатчинские Ассамблеи», которая будет размещена на электронном ресурсе Гатчинского ДК.

На конкурсные показы мы приглашаем всех желающих в зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена». Они идут два дня, 2 и 3 апреля, с 11 часов утра в режиме нон-стоп. Это очень интересно и для участников, и для зрителей. А еще очень полезно для развития тех, кто интересуется танцевальным искусством, кто делает первые шаги, кто ищет новые идеи для развития.

- Какие конкурсные категории будут представлены на «Гатчинских Ассамблеях»?

- Во-первых, категория А – это коллективы, которые обладают званиями «Образцовый», «Народный» и коллективы без званий, но которые хотят выступать с более опытными.

И у нас третий сезон есть отдельная категория для начинающих – «Дебют». Эта категория отлично «выстрелила», потому что дает шанс тем, кто делает первые пробы. Начинающие конкурсанты тоже становятся участниками международного конкурса, но состязаются с коллективами своего уровня.

В конкурсе участвуют все возрасты, начиная с 4 лет. В отдельные годы у нас очень ярко выступала Школа третьего возраста города Гатчины.

На конкурсе представлена эстрадная хореография, включающая народный и стилизованный танец, современный стрит, стрит-шоу, а также бальные ансамбли и разные формы бальной хореографии. У нас, пожалуй, нет только классики и модерна, а остальные жанры представлены все, даже шоу барабанщиц.

- В жюри «Гатчинских Ассамблей», как правило, работают очень известные люди. Кто уже подтвердил свое участие?

- Председатель жюри – легендарная балерина, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Габриэлла Комлева. Вместе с ней оценивать выступления будут Заслуженный работник культуры РФ Наталья Мухина, танцовщик, балетмейстер, педагог, Заслуженный артист РСФСР Валерий Матвеев, а также режиссер, хореограф-постановщик многих телевизионных и театральных шоу-программ, обладатель памятной медали «За значительный вклад в подготовку и проведение «XXII Олимпийских зимних игр» и «XI Паралимпийских зимних игр» 2014 года в Сочи, лауреат премии правительства Москвы в области культуры Алексей Кузьменко и другие мэтры.

Также хочу поблагодарить за многолетнюю помощь в проведении «Гатчинских Ассамблей» комитет культуры Гатчинского района и Гатчинский городской Дом культуры.

«Гатчинские Ассамблеи» пройдут на площадке ФОК «Арена» в микрорайоне Аэродром города Гатчины. В зале будут установлены профессиональная сцена, звук, свет. Получится большое и очень красивое мероприятие.

Добро пожаловать на «Гатчинские Ассамблеи»!

Татьяна Можаева