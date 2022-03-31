Гатчинские медики: к вызовам времени готовы

В конференц-зале КМБ собрались врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники администрации больницы, приглашенные гости. Исполняющий обязанности главного врача Роман Осадчий продемонстрировал собравшимся небольшую презентацию, рассказывающую о жизни гатчинских медиков вне больничных стен.

Сотрудников гатчинской системы здравоохранения приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- Этот год был очень непростым, наполненным разного рода событиями. Мы продолжали жить в условиях пандемии. Уровень заболеваемости обусловил колоссальную нагрузку на все сферы деятельности, а на систему здравоохранения – особенно. Гатчинские медики со всеми вызовами справились достойно.

Людмила Николаевна поблагодарила докторов, фельдшеров, медсестер, младший медперсонал, водителей «скорой помощи» – всех, кто два года был на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава гатчинской администрации пожелала всем веры в себя, в государство, в президента, поддержки в семье и на работе:

- Мы пришли к тому, что пришлось на мировом уровне назвать вещи своими именами. Мы с вами воспитаны на великой истории великого народа. И мы четко знаем: каким бы сложным ни был вызов, российский народ способен решать любые задачи.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили медикам памятные подарки – наручные часы с символикой Гатчины – за ответственный подход к работе и добросовестное выполнение должностных обязанностей и за личный вклад в развитие здравоохранения Гатчины и района.

Особо Виталий Андреевич отметил и.о. главного врача больницы Романа Осадчего – за мужество при выполнении профессионального долга:

- Когда приходит беда и надо брать на себя ответственность – отвечать за все грехи, редко кто делает шаг вперед. Роман Григорьевич согласился нести ношу обязанностей главного врача в самый сложный момент.

Все собравшиеся почтили память врачей, ушедших из жизни в 2021 году, минутой молчания.

Руководители Гатчины и района пожелали успехов Роману Осадчему и всему коллективу:

- Все задачи на ближайший год мы разложили по приоритетности и по срокам. Постараемся максимально все реализовать во благо системы здравоохранения Гатчинского района, – заключила Людмила Нещадим.

От комитета по здравоохранению на медсовете выступила главный терапевт Ленинградской области Светлана Сенько. Она отметила, что сотрудники Гатчинской больницы способны справиться с любой проблемой, и это отличает их от многих других:

- Всегда приятно вести с вами диалог. В тех обстоятельствах, которые сложились, мы все стали большой терапевтической семьей. Вы одними из первых приняли удар и дали бой пандемии. Теперь мы научились ее предугадывать и бороться с ней, и мы должны дать понять людям, что мы их ждем – чтобы решать проблемы со здоровьем. В Гатчинской больнице есть потенциал. У вас сплоченная команда, вы можете нестандартно подходить к решению многих проблем.

В год 225-летия – более 21 тысячи пациентов

И.о. главного врача Гатчинской КМБ Роман Осадчий рассказал об итогах работы за 2021 год и задачах, которые стоят в году текущем.

В 2021 году гатчинское здравоохранение отметило 225-летие: 225 лет назад Гатчине был присвоен статус города, а гатчинскому госпиталю – статус городового. Сейчас Гатчинская больница – самая большая в регионе. И если многие больницы в Ленобласти закрывались на борьбу с коронавирусной инфекцией, Гатчинская КМБ продолжала оказывать специализированную медицинскую помощь и помогала жителям Гатчинского, Волосовского, Тосненского и Ломоносовского районов. За год в отделениях стационара пролечились более 21 тысячи пациентов.

Инфекционный корпус работал «на ковид», на пике пандемии Сиверская больница была перепрофилирована на борьбу с коронавирусом – сначала на 100 коек, потом на 200. Гатчинская больница была самым крупным в области медучреждением по борьбе с коронавирусом, которое одномоментно лечило до 400 ковидных пациентов. Но при этом больница продолжала оказывать плановую медицинскую помощь по всем направлениям.

В рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» производилось переоснащение современным медицинским оборудованием. В 2020 году больница получила лицензию на оказание высокотехнологической медицинской помощи в сердечно-сосудистой хирургии. В 2021 году было выполнено 1528 вмешательств, в том числе 627 стентирований. Если раньше гатчинских пациентов отправляли в Центр им. Алмазова и в Ленинградскую областную больницу, то теперь такие операции делаются на месте.

Одно из самых сильных отделений Гатчинской КМБ – отделение травматологии и ортопедии. Гатчинские ортопеды первыми в Ленобласти применили методику 3D-прототипирования для лечения пациентов со сложным переломом вертлужной впадины.

Роман Осадчий показал эскизный проект здания нового стационарного отделения скорой медицинской помощи во дворе больницы, которое позволит оказывать помощь на современном уровне. По словам Романа Григорьевича, глава гатчинской администрации поддерживает предложение больницы по проектированию и строительству данного объекта в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Ленинградской области и Гатчинского района.

Миллион посещений

В конце 2021 года для службы «скорой помощи» было поставлено 20 новых автомобилей марки ГАЗель Next, полностью укомплектованных медицинским оборудованием. С 1 января водители на новых машинах вышли на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Также в поликлинике было организовано отделение неотложной помощи, и часть вызовов передана неотложке. Благодаря этому время ожидания прибытия врача сократилось до полутора часов. В периоды подъема заболеваемости коронавирусом гатчинская администрация помогала и выделяла транспорт. Депутат ЗакСа Сергей Коняев, глава Кобринской администрации Вячеслав Федорченко и глава Пудомягской администрации Сергей Якименко поработали у докторов водителями. Отдельную благодарность Роман Осадчий выразил автоволонтеру из поселка Сиверский – жителю блокадного Ленинграда Валерию Семеновичу Исакову.

В амбулаторно-поликлинических подразделениях в прошлом году зафиксировано более 1 млн посещений. Для сравнения, в 2020-м их было 780 тысяч.

По возможности гатчинские медики и в прошлом году продолжали проводить профосмотры и диспансеризацию. Было осмотрено 58 тысяч человек – 60% плана. Снижение показателя обусловлено эпидемией.

Поликлиника «Аэродром» прошла проверку на соответствие стандарту оказания первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи. В итоге поликлиника первой в Ленинградской области получила сертификат соответствия международным системам качества. Это, кстати, единственное лечебное учреждение в области, которое имеет такой сертификат.

Продолжается ремонт поликлиник и ФАПов. На средства депутатов областного парламента были отремонтированы кабинеты в сельских подразделениях. Ведется капремонт «семиэтажки». В 2021 году работы не были завершены из-за недобросовестного подрядчика. Его заменили. В этом году на ремонт части фасада поликлиники выделено 26 млн рублей. Также проводится первый этап капремонта в Вырицкой поликлинике. До конца апреля строители обещают сдать педиатрическое, физиотерапевтическое отделение, стоматологию и подстанцию скорой помощи. На второй этап необходимо 47 млн рублей, на третий – 43 млн.

За 2021 год в больницу было принято 96 врачей и 247 средних медработников. Несколько медиков пришли по программе «Земский врач», «Земский фельдшер» и по программе для средних медработников.

На 1 марта от ковида в Гатчинском районе было привито 120 тысяч человек – 67% взрослого населения.

Благополучие нарушает ветрянка

Об итогах работы в 2021 году говорил также заместитель главного врача по медицинской части Антон Шадрин. Заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Павел Британишский в своем выступлении отметил, что профилактика по-прежнему остается на первом месте. Возрождается диспансерное наблюдение, которое стоит на пересечении всех разделов амбулаторной работы.

В рамках национального проекта ведется борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В конце 2020 года на базе гатчинской поликлиники был организован центр управления высоким сердечно-сосудистым риском. В 2021 году центр реорганизовали, изменили штатное расписание, и теперь, по словам Павла Романовича, там есть полноценный заведующий врач общей практики, кардиолог, офтальмолог, невролог. Это позволило организовать адекватное наблюдение за всеми пациентами, которые перенесли сосудистые катастрофы. И обеспечить их лекарствами.

Также на медицинском совете выступили заместители главврача по детству и родовспоможению и по медицинскому обслуживанию района – Римма Цветкова и Наталья Дымнич.

Об итогах эпидемического сезона 2021 года рассказал начальник территориального управления Роспотребнадзора Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Николай Васев. Он отметил благоприятную ситуацию практически по всем инфекциям, за исключением ветряной оспы.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области сотрудников Гатчинской больницы приветствовали Людмила Тептина и Татьяна Бездетко. Они отметили, что итоги работы гатчинских медиков в 2021 году вызывают глубокое уважение ко всем представителям этой профессии:

- Последние два года шла проверка всех, кто работает в медицине. И вы эту проверку прошли с честью, – сказала Татьяна Викторовна. – Мы всегда на связи с вашими руководителями и стараемся помочь, где только можем.

Людмила Тептина подчеркнула, что не понаслышке знает все проблемы медиков:

- Мы уверены, что коллектив гатчинской больницы справится со всеми новыми вызовами, – сказала Людмила Анатольевна.

Депутаты вручили сотрудникам Гатчинской больницы благодарственные письма.

Екатерина Дзюба