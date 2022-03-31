«Ленинградская лига»: старт дан
В Вырице прошел I этап областных соревнований по плаванию «Ленинградская лига» среди девочек и мальчиков 2012-2013 г.р. На старт вы-шли 272 спортсмена в различных дистанциях: 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине и эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем.
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Команда девочек 2013 г.р. Районной ДЮСШ завоевала золото в эстафете. Победный состав – Алиса Семенова, София Мухтулова, Милана Аюбова и Анастасия Лебедева.
У Гатчинской ДЮСШ №2 в эстафетном плавании - бронза, в составе команды выступали Евгения Булыгина, Алина Ушакова, Кира Королева и Анна Остапчук.
Третье место завоевала и команда мальчиков 2013 г.р. Гатчинской ДЮСШ №2, состав – Андрей Румянцев, Алексей Яковлев, Илья Михайлов и Михаил Кольченко.
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