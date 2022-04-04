Гатчинская семья - на Первенстве России

На радость гиревикам после долгих ковидных ограничений эти соревнования были очными. В первый день спортсмены участвовали в двоеборье.

Гатчинский спортсмен Андрей Шарапов выступал в возрастной группе 50-54 лет в весовой категории до 73 кг. Андрей занял третье место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, утвержденный Всероссийской федерацией гиревого спорта (ВФГС) для ветеранов.

Зоя Шарапова дебютировала в соревнованиях: пока мест не заняла, но выполнила норматив второго ветеранского разряда.

Во второй день проходил полумарафон. Спортсмены, выступая с одной гирей весом 20 кг, выполняли упражнение «длинный цикл». Андрей Шарапов сделал 439 подъемов за полчаса и занял первое место в возрастной группе 50-59 лет в весовой категории до 75 кг.

В итоговом рейтинге Первенства России по гиревому спорту среди ветеранов семейная команда Шараповых заняла 23 место из 41 команды.

Татьяна Можаева