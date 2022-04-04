Гатчинская семья - на Первенстве России
В городе Бор Нижегородской области прошло Первенство России по гиревому спорту среди ветеранов. Команду Ленинградской области представляли супруги Шараповы из Гатчинского района.
На радость гиревикам после долгих ковидных ограничений эти соревнования были очными. В первый день спортсмены участвовали в двоеборье.
Гатчинский спортсмен Андрей Шарапов выступал в возрастной группе 50-54 лет в весовой категории до 73 кг. Андрей занял третье место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, утвержденный Всероссийской федерацией гиревого спорта (ВФГС) для ветеранов.
Зоя Шарапова дебютировала в соревнованиях: пока мест не заняла, но выполнила норматив второго ветеранского разряда.
Во второй день проходил полумарафон. Спортсмены, выступая с одной гирей весом 20 кг, выполняли упражнение «длинный цикл». Андрей Шарапов сделал 439 подъемов за полчаса и занял первое место в возрастной группе 50-59 лет в весовой категории до 75 кг.
В итоговом рейтинге Первенства России по гиревому спорту среди ветеранов семейная команда Шараповых заняла 23 место из 41 команды.
Татьяна Можаева