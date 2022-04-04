«Команда 47» – гатчинские олимпиадники

1-го апреля на сцене Гатчинского городского Дома культуры управляющая делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя и врио председателя Гатчинского комитета образования Наталья Быстрых вручили призерам школьных олимпиад и их учителям-наставникам сертификаты на получение премии администрации Гатчинского района.

Директора учебных заведений, подготовивших призеров и победителей, получили благодарность главы Гатчинской администрации –за высокий уровень подготовки учеников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021-2022 учебном году.

Награждение начали с учреждения, которое снова подготовило наибольшее количество победителей и призёров олимпиады: с Гатчинского лицея № 3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова. В этом году лицей подготовил девять призеров и трех победителей. Следующими по числу призеров регионального этапа олимпиады стали: Гатчинская школа № 9, гимназия им. Ушинского, школа № 2 г. Гатчины, гимназия «Апекс» – и далее по списку.

Гатчинские школьники вышли в призеры по всем предметам - от математики до физкультуры, включая французский и немецкий язык, мировую художественную культуру, экономику, экологию, право и технологии.

Как заметила в своем приветственном слове врио председателя Гатчинского комитета образования Наталья Андреевна Быстрых, обращаясь к школьникам и их учителям: «Вы – главная составляющая имиджа нашего образования. Вы сделали это – вы реальная «Команда 47». Так держать!»

Тем временем полным ходом идут испытания уже на Всероссийском уровне – заключительном этапе олимпиады школьников. У гатчинского образования уже есть отличившиеся. Ученица 10 класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Алина Хамцова стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе!

Андрей Соколов