5 уголовных дел о «резиновых квартирах»

Отдел дознания УМВД России по Гатчинскому району возбудил уголовные дела по статье 322.3 УК РФ: незаконная постановка на миграционный учет. Мигрантов фиктивно поселили в деревне Монделево на дачном участке, в квартире в Новом Свете и в Войсковицах в доме на ул. Ростова. Причем 19-летний хозяин дома в Войсковицах сделал это трижды: один раз в феврале и два раза в марте. Гражданин Д. поставил на учет иностранных граждан, указав себя принимающей стороной, а местом их временного пребывания свой адрес.

При этом фактически мигрантам жилье не предоставлялось ни в Войсковицах, ни в Монделево, ни в Новом Свете. «Гостеприимные» хозяева просто получали деньги. Однако овчинка выделки не стоила: статья предусматривает наказание в виде штрафа – от 100 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.