Ленинградцам ― льготную ипотеку

Правительство России принимает меры, чтобы покупка жилья была для россиян доступной, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Для этого сохраняется программа льготной ипотеки и увеличиваются лимиты. С 1 апреля можно взять ипотечный кредит на сумму до 12 млн руб. в четырех регионах: Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Московской области и Москве. В других регионах максимальная сумма — 6 млн руб. Сохраняются условия семейной ипотеки: ее можно взять под 6%, сельскую ипотеку — под 3%, дальневосточную ипотеку — под 2%.

«В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе «Льготная ипотека» в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано. Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор. Решением Правительства на три месяца, уже с 1 апреля текущего года, мы увеличим предельную сумму займа, который люди смогут получить по этой льготной программе», ― прокомментировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в комитете по строительству Ленинградской области, жителям можно воспользоваться льготной ипотекой в трех случаях. Льготная ипотека на новостройки может быть оформлена на покупку квартир у застройщиков сроком до 30 лет под 12% годовых. Сумма кредита должна быть не более 12 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2022 года. Семьи с детьми, которые родились после 1 января 2018 года, а также семьи с детьми-инвалидами или усыновленными детьми могут рассчитывать на получение ипотеки со ставкой до 6% на новостройки и индивидуальные жилые дома. Условия кредита те же самые: сумма до 12 млн рублей, первый взнос – от 15%, срок кредита – до 30 лет. Сельскую ипотеку может оформить любой гражданин для покупки квартиры, дома ИЖС, земельного участка во всех населенных пунктах Ленинградской области с населением до 30 тысяч человек. Ставка ― 3%, первый взнос ― 10%, сумма кредита ― от 5 млн рублей.

Индексация материнского капитала в начале 2022 года также повысила возможности для улучшения жилищных условий. Кроме того, в России сдерживается рост цен на жилье и стимулируется строительство за счет субсидий банкам, кредитующим заемщиков. Принимаются меры для стабилизации цен на стройматериалы.