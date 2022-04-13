Ножом – в живот благоверному

В ночь на 11-е апреля в полицию по телефону «02» поступило сообщение, что в деревне Никольское, в садоводстве «Родник» у 44-летнего мужчины – ножевое ранение. Удар ножом нанесла жена – 47-летняя Татьяна П. С диагнозом «проникающее ранение брюшной полости без повреждений внутренних органов» в состоянии средней тяжести пострадавшего поместили на хирургию.

Гражданку П. доставили в Войсковицкий отдел полиции. С нее взята подписка о невыезде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.