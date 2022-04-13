Вырицкие конфеты - на выставке в Казани

Визитной карточкой региона стала интерактивная программа для посетителей, которая включала знакомство с многочисленными достопримечательностями и маршрутами области, мастер-классы, а также дегустацию традиционных выборгских кренделей и вырицких конфет.

Ленинградская область славится удивительной природой, хвойными и смешанными лесами, многочисленными озерами, окруженными известными парками и неповторимой архитектурой старинных усадьб, древнейших крепостей и старинных храмов.

Благодаря межрегиональному туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», Ленинградская область пересекается комплексом маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

У посетителей выставки в Казани была возможность изучить туристический потенциал Ленинградской области, выбрать направление для путешествия и даже подобрать индивидуальный маршрут.