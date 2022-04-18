Гатчинцы на форуме «Мы команда. Спорт»

Организаторы выбрали местом проведения мероприятия форума город Сосновый Бор и один из самых современных региональных спортивных объектов - Центр волейбола.

Форум объединил экспертов и специалистов спортивной сферы, представителей региональных и муниципальных органов исполнительной власти для профессионального обсуждения актуальных вопросов развития физической культуры и спорта в Ленинградской области.

На главной сцене состоялось пленарное заседание, где выступили Почетный президент Олимпийского совета Ленинградской области, председатель ФСО «Россия» Леонид Шиянов, председатель Общественного совета по физической культуре и спорту Ленинградской области, директор спортивной школы Олимпийского резерва «НИКА» п. Сиверский Андрей Комов, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев и президент Олимпийского совета Ленинградской области Алла Беляева.

Спикеры подчеркнули приоритетные направления развития сферы физической культуры и спорта, а именно развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, развитие кадрового потенциала, совершенствование систем управления.

В торжественной обстановке были вручены благодарности Олимпийского комитета России и Олимпийского совета Ленинградской области специалистам и руководителям отрасли физической культуры и спорта. За вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в Ленинградской области были награждены и гатчинцы - член Олимпийского совета Ленобласти Юрий Назаров, председатель общественного совета по физической культуре и спорту региона Андрей Комов и президент Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области Никита Белоусов.

В рамках форума были подписаны соглашения о взаимодействии, среди которых соглашение между Федерацией плавания и синхронного плавания Ленинградской области и Советом по содействию развития спорта высших достижений Ленинградской области.

Затем прошли установочные сессии по направлениям. Обсуждалось развитие Олимпийского движения и спортивной инфраструктуры, куда движется Олимпийский комитет в плане дальнейшего участия в Олимпийских играх, какие решения принимаются на уровне Российской Федерации, а также говорили о цифровизации отрасли физической культуры и спорта.

После обсуждения острых вопросов была экскурсия по спортивному комплексу.

- Команда Гатчинского района выражает благодарность Олимпийскому совету и комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области за организацию форума, - поблагодарила главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Наталья Рудь. - Хотелось бы, чтобы такие форумы проходили регулярно. Взаимодействие в таком формате позволяет найти эффективное решение проблемы, устранить недочеты в рабочих проектах, поскольку совместная работа по решению поставленных задач способна дать больше эффекта, чем если каждый будет работать по отдельности.

Татьяна Можаева