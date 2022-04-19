Педофил в бане

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Петербурга, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В следственный отдел поступило заявление от 35-летней жительницы поселка Даймище. Женщина заявила, что прошлым летом – точное время не установлено – какой-то мужчина, находясь в помещении бани на берегу Оредежа, в Даймище, совершил в отношении ее 11-летнего сына некие действия сексуального характера. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием ребенка, прекрасно осознавая, что мальчик не достиг 14-летнего возраста.

16-го апреля сотрудники гатчинского уголовного розыска совместно с оперативниками Главка задержали и изобличили в совершении данного преступления 60-летнего жителя Петербурга Дмитрия Р., работающего консультантом по технологиям автоматизации. Гражданин Р. помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

13-го апреля следственным отделом по г. Гатчине было возбуждено еще одно дело по той же статье – по части 4 статьи 132 УК РФ: иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Полиция получила информацию, что в Новом Свете в магазине «Пятерочка», вечером, 47-летний Александр П. – местный житель – подошел к малолетнему ребенку, явно не достигшему 14-летия, и оголил перед ним причинное место. Личность злоумышленника установили. В ходе расследования выяснилось, что он арестован за другое преступление. Теперь добавилась еще одна статья.