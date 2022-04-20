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Золото по синхронному плаванию Елизаветы Смирновой

Воспитанница гатчинской спортивной школы «КИВИ» Елизавета Смирнова завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию в составе сборной команды Российской Федерации.

Рубрики:  Спорт

Чемпионат по синхронному плаванию среди сильнейших спортсменов от 15 лет и старше проходит с 18 по 22 апреля во Дворце водных видов спорта в Казани.

Поздравляем Елизавету и ее первого тренера Марию Ивановну Кулигину с высоким спортивным результатом и желаем дальнейших побед!