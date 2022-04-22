Интересные факты о Ленине рассказывают документы Президентской библиотеки

Ленин многократно бывал в Санкт-Петербурге – Петрограде. Этот город стал местом его «звёздного часа». С его приездами и пребыванием здесь связано несколько интересных фактов и мифов.

В начале апреля 1917 года Владимир Ленин вернулся в Россию после 17 лет эмиграции. К его приезду на Финляндский вокзал Петрограда тщательно готовились, Ленина встречали солдаты и матросы Балтийского флота. Через несколько минут после прибытия поезда Ленин уже стоял на башне броневика и приветствовал революционный пролетариат: солдат и рабочих, избавивших Россию от царского деспотизма. Здесь Ленин высказал некоторые свои мысли, которые 4 апреля 1917 года представил в Таврическом дворце в докладе «О задачах пролетариата в данной революции» (больше известном как «Апрельские тезисы»). В них он предложил план мирного перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, выдвигал лозунги: «Никакой поддержки Временному правительству!», «Вся власть Советам!», утверждал необходимость выхода из войны и «мира без аннексий и контрибуций».

В то же время, как рассказал гость Президентской библиотеки, участник видеолектория «Историческая память о В. И. Ленине», журналист, специалист по политической истории Егор Яковлев, в 1917 году после февральской революции все партии были за продолжение Первой мировой войны. Естественно, подобные высказывания Ленина породили волну неприятия среди офицерства, в среде которого начало зреть подозрение, что Ленин – агент противника, кайзеровской Германии. Некоторые политики считали необходимым обвинить Ленина в том, что он немецкий шпион, и заявить, что его надо арестовать. Французские союзники были в этом заинтересованы, ибо опасались, что если Россия выйдет из войны, то Франция окажется единственным континентальным противником Германии. Британии это было также невыгодно. А появившийся в Петрограде параллельный орган власти – Совет солдатских и рабочих депутатов – всё больше склонялся к выходу Российской империи из войны. Поэтому Временное правительство во многом под влиянием союзников стало приходить к мысли о создании дела против Ленина как немецкого агента.

7 (20) июля Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина. Он вынужден был снова уйти в подполье и скрывался в шалаше на озере Разлив, близ Петрограда, а затем до начала октября – в Финляндии (Ялкала, Гельсингфорс, Выборг).

Всё это время он продолжал работать и планировать дальнейшие действия. «Удержат ли большевики государственную власть», «Большевики должны взять власть», «Марксизм и восстание», «Кризис назрел» - названия работ Ленина, написанных в это время, говорят за себя сами. Ленин осознавал, что момент для совершения революции назрел. В начале октября он нелегально возвратился в Петроград.

Его возвращение в преддверии революции 1917 года напоминает детективную историю. Сопровождал Ленина Эйно Рахья – финский революционер, живший в России.

На Владимира Ильича надели седой парик, очки, шляпу, длинное чёрное пальто, чтобы он был похож на финского пастора. В своих воспоминаниях Рахья написал, что от дома до вокзала в Выборге добирались на трамвае. До Райволы (сейчас посёлок Рощино) ехали в тамбуре и беседовали как прихожанин и пастор. Причем пастор-Ленин знал по-фински только «да» и «нет» и отвечал часто невпопад. Из Райволы до Петрограда Ленин ехал в паровозе вместе с машинистом, а Эйно Рахья находился в первом вагоне и слушал разговоры пассажиров. В вагоне же в это время говорили о Ленине, о том, что неплохо было бы его вывалять в перьях, протащить по Невскому проспекту и повесить. Но благодаря конспирации Ленин благополучно доехал до Петрограда. До революции оставалось чуть больше двух недель…

Со станции Ланской Ленин отправился по адресу Сердобольская улица, дом 1, в квартиру учительницы Маргариты Фофановой, ставшую его последней конспиративной квартирой. Отсюда он руководил подготовкой вооружённого восстания. И здесь же в ночь с 24 на 25 октября по старому стилю Ленин переоделся и загримировался, чтобы его было невозможно узнать. Он шёл пешком по Литейному мосту, улице Шпалерной, мимо Таврического дворца и Смольного собора, по пути у него даже несколько раз проверили документы… Ленин благополучно прибыл в Смольный. День революции настал.

Об этих и других интересных фактах, связанных с Владимиром Ильичом Ульяновым-Лениным, можно узнать, обратившись к фонду Президентской библиотеки. На портале учреждения также представлена коллекция «В. И. Ленин. 1870–1924» в которую вошли сочинения самого государственного деятеля, труды его соратников, исследования, архивные документы и изобразительные материалы. Их изучение и работа с первоисточниками помогут составить собственное мнение о личности и деятельности Владимира Ленина.