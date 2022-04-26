В Кобралово сотрудники Росгвардии и полиции задержали подозреваемого в краже из частного дома
24 апреля в 10:50 сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области совместно с оперуполномоченным полиции был задержан гражданин, который ранее проник в частный дом на Лесной улице в поселке Кобралово.
Рубрики: Криминал
В правоохранительные органы поступила информация о том, что накануне неизвестный проник в загородный дом и похитил находившиеся на веранде инструменты стоимостью 16000 рублей, после чего скрылся.
Вскоре удалось установить местонахождение правонарушителя, после чего около одного из домов на улице Новой в Кобралово сотрудники Росгвардии и полиции задержали гражданина, подозреваемого в совершении кражи.
Гражданина доставили в 104 отдел полиции. Задержанный был полностью изобличен в совершении хищения, а похищенное имущество было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.