В Кобралово сотрудники Росгвардии и полиции задержали подозреваемого в краже из частного дома

В правоохранительные органы поступила информация о том, что накануне неизвестный проник в загородный дом и похитил находившиеся на веранде инструменты стоимостью 16000 рублей, после чего скрылся.

Вскоре удалось установить местонахождение правонарушителя, после чего около одного из домов на улице Новой в Кобралово сотрудники Росгвардии и полиции задержали гражданина, подозреваемого в совершении кражи.

Гражданина доставили в 104 отдел полиции. Задержанный был полностью изобличен в совершении хищения, а похищенное имущество было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.