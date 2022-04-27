Клуб «Гатчинский» пополнил копилку наград

Открытый день борьбы на призы Клуба единоборств «Спортивное единство» (г. Псков) принес в копилку гатчинцев семь медалей. Золото завоевали Павел Грездков, Сергей Востряков и Влад Востряков. Серебро – у Татьяны Куликовой. Бронзу завоевали Михаил Шубовский, Кирилл Николаев и Влад Востряков.

Остановились в шаге от бронзовой медали и стали пятыми: Даня Петров, Матвей Мухин и Дима Миронов.

Общими усилиями клуб дзюдо и самбо «Гатчинский» занял третье командное место.

24 апреля ребята приняли участие в турнире «Юный дзюдоист» в г. Кингисеппе. Здесь на пьедестал почета поднялся Тимур Хисамов, занявший 3 место. Ильнур Хисамов и Евгений Нестеренко остановились в шаге от бронзовых медалей и стали пятыми.

Поздравляем ребят и тренеров с заслуженными наградами!