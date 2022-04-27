Клуб «Гатчинский» пополнил копилку наград
Результативными стали минувшие выходные для воспитанников клуба дзюдо и самбо «Гатчинский». Юные дзюдоисты вернулись с наградами с турниров, которые проходили в Пскове и Кингисеппе.
Открытый день борьбы на призы Клуба единоборств «Спортивное единство» (г. Псков) принес в копилку гатчинцев семь медалей. Золото завоевали Павел Грездков, Сергей Востряков и Влад Востряков. Серебро – у Татьяны Куликовой. Бронзу завоевали Михаил Шубовский, Кирилл Николаев и Влад Востряков.
Остановились в шаге от бронзовой медали и стали пятыми: Даня Петров, Матвей Мухин и Дима Миронов.
Общими усилиями клуб дзюдо и самбо «Гатчинский» занял третье командное место.
24 апреля ребята приняли участие в турнире «Юный дзюдоист» в г. Кингисеппе. Здесь на пьедестал почета поднялся Тимур Хисамов, занявший 3 место. Ильнур Хисамов и Евгений Нестеренко остановились в шаге от бронзовых медалей и стали пятыми.
Поздравляем ребят и тренеров с заслуженными наградами!