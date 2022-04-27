В Гатчинской больнице - новые стоматологические установки

«Дарта» производится в России с учетом всех современных требований и использованием комплектующих собственного производства, а также импортных компонентов. Заведующая стоматологической поликлиникой Элина Церябина отметила, что это эргономичное оборудование для ежедневной работы, с хорошим функционалом и стильным дизайном, простое в управлении и обслуживании и позволяющее комфортно работать врачу и ассистенту в четыре руки.

Врачебный блок состоит из четырех пневматических модулей, одного модуля с подсветкой, трехфункционального пистолета «вода-воздух» с возможностью регулировки подачи воды и воздуха для всех инструментов по отдельности. Установка оснащена современными светодиодными светильниками, а операционный осветитель позволяет получить яркое, равномерно освещенное операционное поле с четкими границами и оптимальными для стоматолога формой и размерами. Блок ассистента представлен фиксированным местом на гидроблоке, местом для двух инструментов, а главное - слюноотсосом и пылесосом, которые ранее отсутствовали на установках.

Заведующая отделением по оказанию помощи детскому населению стоматологической поликлиники, детский врач-стоматолог Ольга Васильева отметила, что наличие этого блока упрощает работу врача при постановке пломб, особенно – пломб светового отвержения. К тому же пациент ощущает себя намного комфортнее, когда рабочее поле (полость рта) во время стоматологических манипуляций изолировано от слюны. Также для удобства пациентов - кресло с регулируемым подголовником, двойной артикуляцией для комфортного размещения людей любого телосложения и плавным подъемом за счет бесшумного привода.

Запись к врачам-стоматологам детской поликлиники Гатчины открыта по телефону контакт-центра 8(813-71)78-075, на сайте Гатчинской КМБ, порталах Госуслуг и Здравленрег, а также в терминале в холле поликлиники. Талоны открываются ежедневно в 10 часов на неделю вперед.

Запись на профилактические осмотры осуществляется только через стоматологического регистратора (в день осмотра):

- вторник с 10-00 до 11-30,

- четверг с 15-00 до 16-30.