Юные гангстеры задержаны

Как сообщает 47news, 17-летнему подростку из деревни Большие Колпаны, подозреваемому в разбое, вменяют еще одно уголовное дело. Следователи установили его причастность к нападению на 11-летнего мальчика.

Парень был задержан в марте за разбой в деревне Малые Колпаны. Вечером 29 марта он вместе с 18-летним приятелем напал на оператора фасовки с местного завода и потребовал у него деньги. Для убедительности несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета.

Этим же вечером было совершено нападение на мальчика. Парень дважды выстрелил в него из пистолета и сбежал с места преступления. Пострадавшего осмотрели медики и диагностировали у него ушибы и ссадины головы.

Подозреваемых задержали 31 марта в селе Никольское. Выяснилось, что младший из них нигде не учится и не работает, а в прошлом уже привлекался за угон. Его старший напарник учится на третьем курсе в институте.

Полицией возбуждены уголовные дела о разбое и хулиганстве. 17-летний подозреваемый находится под домашним арестом по решению Гатчинского городского суда.