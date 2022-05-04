Анна Лушникова из Гатчины – победительница Всероссийской олимпиады по технологии

Ребята стали победителями или получили призовые места в заключительных этапах олимпиады по русскому, французскому и немецкому языкам, химии, информатике, литературе, истории, ОБЖ, экологии, МХК, обществознанию, физической культуре и технологии.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии в Казани завершил череду финальных испытаний для участников из разных регионов России по 24 предметам. Победительницей в этой дисциплине стала ученица 8 класса Гатчинской школы №1 Анна Лушникова.

Также в соревнованиях по технологии от региона выбрано три призера – ученица 11 класса Большеколпанской школы Гатчинского района Елена Мошкина, ученица 10 класса Сельцовской школы Волосовского района Елизавета Михайлова и ученик 10 класса Муринского ЦО № 1 Всеволожского района Андрей Смирнов.