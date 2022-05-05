В футболе только мамочки!

В турнире приняли участие четыре команды. Судьба первого места была предопределена: в составе сборной АНО «Ленинградская семья» играло много мам, имеющих опыт выступления в футбольных турнирах. А вот три других коллектива – два филиала «Ленинградской семьи» из Гатчины и Киришей и «Янтарь-93» из Шушар - вели равную борьбу в каждом матче.

Но в итоге команда из Киришей одержали две минимальные победы и заняли второе место, а команда мамочек из Гатчины в матче за бронзовые награды одержала победу над «Янтарем-93».

В личных номинациях были отмечены:

- лучший вратарь турнира - Ирина Волчанская (Кириши),

- лучший игрок турнира - Любовь Таранова (АНО «Ленинградская семья»).