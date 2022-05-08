Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу огромной ценой. Беспримерный подвиг народа, сумевшего одолеть врагов, проявленные им невиданная сила духа, патриотизм, преданность Отчизне и высочайшая ответственность за её судьбу навсегда останутся в памяти людей.

Чтобы победить врага, требовалось использование эффективного и надёжного оружия.

В видеофильме «Выходила на берег „Катюша“» (2012) из цикла «Технологии Победы» ООО «Русский Исторический Канал», размещённого на портале Президентской библиотеки, рассказывается, как 14 июля 1941 года на немецкие части под Оршей неожиданно обрушился невероятно мощный шквал огня. Вскоре весь мир узнал о наличии в частях Красной армии реактивной артиллерии. Установки залпового огня, позднее названные «Катюшами», были официально приняты на вооружение буквально накануне войны, 21 июня 1941 года.

Разработка реактивных снарядов в России началась ещё при царском режиме, однако до их применения дело не дошло – грянула революция. Позже значительный вклад в создание будущей «Катюши» внесли многие выдающиеся советские конструкторы. Весной 1938 года был разработан проект первой 24-зарядной самоходной автомобильной пусковой установки для стрельбы 132-миллиметровыми реактивными снарядами. Помимо всем известных «Катюш» применялись ещё так называемые «Ванюши» – калибра 310 мм. Дальность полёта реактивного снаряда превышала 8 км, территория в районе цели буквально перепахивалась, всё сметалось и горело. «Катюши», установленные на базе американского грузовика «Студебекер», отличались скоростью и маневренностью.

Как установка получила название «Катюша», точно не известно. Есть несколько вариантов: например, в 30-е годы была очень популярна песня «Катюша», на мотив которой в годы войны была создана фронтовая песня: «Дрожь колотит немца за рекой – // Это наша русская „Катюша“ // Немчуре поёт за упокой». По другой версии, «Катюшей» установку назвали девушки-рабочие на заводе в Сормово, где производили снаряды для реактивной установки.

Реактивные снаряды могли устанавливаться не только на автомобили, но и на самолёты. Ими, помимо другого оружия, был оснащён штурмовик ИЛ-2, о котором рассказано в фильме тех же авторов «ИЛ-2. Летающий танк» (2012).

Штурмовик – это самолёт, который на низкой высоте 30–70 метров идёт над полем боя и всей мощью своего вооружения уничтожает наземные объекты противника. Такой самолёт должен обладать высокой боевой живучестью. В 1938 году Сергей Ильюшин взялся за создание самолёта – «летающего танка». Главной особенностью новой машины стал обтекаемый бронекорпус. Созданная советскими авиаконструкторами уникальная броня после штамповки и закалки не коробилась и сохраняла свои размеры.

С началом Великой Отечественной войны простая техника пилотирования, мощное вооружение, неуязвимость от наземного огня сделали самолёт грозным средством борьбы с войсками противника, особенно с его танками и мотопехотой. «Летающий танк» выполнял любые задания – использовался как штурмовик, как бомбардировщик, как разведчик, а в особых ситуациях как истребитель. Немцы называли ИЛ-2 «чёрной смертью» и «бетонным бомбардировщиком».

Об истории создания оружии ближнего боя рассказывает фильм «ППШ. Символ Победы» (2012).

Во время советско-финской войны 1939 года основным оружием наших бойцов были винтовки. Финны, вооружённые 9-миллиметровыми автоматами «Суоми», нанесли красноармейцам огромный урон. Был объявлен конкурс на создание нового пистолета-пулемёта. В ноябре 1940 года были представлены три образца пистолетов-пулемётов для полигонных испытаний. При примерно равных военных характеристиках образец конструктора Георгия Шпагина оказался дешевле в изготовлении, и при этом технологичнее. 21 декабря 1940 года вышло постановление о принятии на вооружение Советской армии пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ) и налаживании его массового производства. Вскоре конструкторы говорили, что «армия наша насыщена автоматами – ладным, простым, безотказным оружием».

Известно, что при малейшей возможности немцы бросали свои автоматы и меняли их на трофейные советские ППШ. Пистолет-пулемёт Шпагина был даже официально включен в систему вооружения вермахта. А в системе вооружения Красной армии он стал самым массовым пистолетом-пулемётом в годы Великой Отечественной войны.

Это лишь некоторые из распространённых видов советского оружия, которые использовались на полях сражений и привели нашу армию к Победе. Более подробно об этом рассказывают исторические и современные материалы раздела «Мощь русского оружия: боевые операции в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» обширной коллекции «Память о Великой Победе», подготовленной и постоянно пополняемой Президентской библиотекой.