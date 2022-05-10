«Лампово» — чемпион ночной хоккейной лиги

Турнир между командами дивизиона «Любитель 50+» проводился впервые. В итоге в финале хоккеисты клуба «Лампово» обыграли команду «Кумпан-Затон» из Уфы со счетом 4:0 и стали первыми в истории обладателем Кубка Боброва.

Для Ленинградской области такой результат — большое спортивное достижение, которое подтверждает развитие любительского хоккея на территории региона. В прошлых сезонах ленинградцы уже становились чемпионами ночной хоккейной лиги — в дивизионах «18+» и «40+». При этом команда «Бульдозер», выступающая в категории 40+, входит в четвёрку сильнейших команд России.

Напомним, что ночная хоккейная лига — ведущая хоккейная организации России по любительскому хоккею, созданная в 2011 году по инициативе Президента России Владимира Путина.