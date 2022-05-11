Бомж украл из серванта 400 тысяч и двух морячков

3-го мая в Сиверский отдел полиции обратилась 82-летняя жительница деревни Грязно. В ее отсутствие в течение двух с половиной часов кто-то проник к ней в дом на Центральной улице и украл 400 тысяч рублей, которые хранились в коробке из-под драже в серванте, и фарфоровую статуэтку в виде двух моряков стоимостью 2000 рублей.

Ущерб значительный. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и полностью изобличили вора. Им оказался уроженец Карташевской – 41-летний Алексей Д., лицо без определенного места жительства и занятий, неоднократно судимый.

Бомж обрел крышу над головой в изоляторе временного содержания. Ведется поиск похищенного.