Раскрыто двойное убийство

5-го мая, утром, в Войсковицкий отдел полиции поступило сообщение от жителя Нового Учхоза, ранее судимого. Он сообщил, что к нему пришел малознакомый мужчина по имени Григорий и рассказал, что в квартире на площади Усова зарезал двух человек после совместного распития спиртного.

На место происшествия отправились оперативники и фельдшер. Дверь в однокомнатную квартиру на третьем этаже была открыта. За шкафом поперек комнаты стоял диван, а на нем – два трупа в верхней одежде с множественными колото-резаными ранениями. Мужчине на вид 55-60 лет, в черной куртке и камуфляжных штанах, на руках следы крови. Установили личность: Алексей М., 1968 года рождения, проживал в Гатчинском районе в деревне, не работал, был судим за кражу.

Убитая женщина – Светлана Б., 1976 года рождения, жила в Больших Колпанах. Фельдшер констатировала смерть с видимыми следами насилия.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ: убийство двух лиц.

Работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали в Новом Учхозе подозреваемого – 55-летнего Григория Н., не работающего, ранее судимого. Гражданин Н. полностью изобличен в совершении преступления и арестован.

Ведется следствие.





Фото СУ СК РФ по Ленинградской области