Душа народная: от музыки до костюма

В рамках цикла посетители библиотеки знакомятся с национальными традициями разных народов, с их культурой, ремеслами и традиционными народными костюмами.

Дошколята и ребята постарше приняли участие в цикле веселых и ярких мероприятий «Поэзия народного костюма». В гости к сотрудникам библиотеки пришли нарядные малыши из детского сада №51. Школьники знакомились с богатейшей коллекцией народной одежды Государственного Русского музея, посмотрев мультимедийный фильм «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша...», посвященный женскому народному костюму в России XVIII-XX веков.

В конце апреля в библиотеке проходил проект творческих мероприятий «Музыка души», посвященный русским народным инструментам. Целую неделю дети и взрослые знакомились с этой стороной русского народного творчества и даже пытались осваивать некоторые инструменты.

В рамках проекта в читальном зале библиотеки им. Пушкина была организована выставка «Музыка души». На ней представлены творческие работы учащихся отделения изобразительного искусства Гатчинской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова А. Вострикова, А. Мелеховой, И. Томишко, Е. Куликова, А. Кудрявцева, М. Осиповой, Н. Богдановой, Л. Дроздовой, Р. Котина, С. Куликова, В. Николаишвили, В.Шпынева (преподаватель А.С. Корешкова).

В отдельную экспозицию вошли русские народные инструменты и лоскутные панно с фрагментами старинной вышивки и ручного кружева. Авторы работ - карташевские мастерицы-лоскутницы А.Ф. Соколова, А.А. Градович, С.А. Иванова, В.Р. Туленкова, З. Котенко.

Проект «Музыка души» завершился 28 апреля грандиозным концертом ансамбля народных инструментов Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова.

В этот день музыка в стенах библиотеки звучала еще долго. Вечером, в рамках традиционного проекта «С песней по жизни», здесь состоялся концерт «Незабываемые песни». Для гостей библиотеки играли талантливые юные музыканты из все той же музыкальной школы. Организовать концерт помогли преподаватели музыкальной школы Марина Дмитриевна Орлова (класс фортепиано) и Альвина Ивановна Петрова (класс синтезатора).

Библиотека им. А.С. Пушкина предлагает всем желающим принять участие в творческом челлендже «К истокам народной культуры» и достойно представить таланты своего народа. Это могут быть рисунки, поделки, видеоролики исполненных вами стихов, песен, танцев в национальных костюмах — все, что угодно, на что только способна ваша фантазия! Работы можно приносить на детский абонемент и (или) выкладывать в группе ВКонтакте библиотеки. Подведение итогов состоится в октябре.

Подготовила Юлия Лысанюк