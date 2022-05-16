Гатчина встречает форум молодых педагогов России

Форум «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» открылся в Гатчине танцевальным флешмобом. Молодых учителей напутствовала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

В насыщенную двухдневную программу форума включены тематические дискуссионные площадки, мастер-классы и встречи с профессиональными спикерами, опытными педагогами, участниками Всероссийского конкурса «Учитель года» и другие методические активности. В рамках пленарного заседания молодые учителя зададут свои вопросы губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Форум даст возможность молодым педагогам обменяться новыми идеями, пообщаться между собой и, главное, послужит новой ступенью к профессиональному росту.

Участников форума ждут также насыщенная экскурсионная программа, ярмарка педагогических идей и творческий вечер.

Возраст участников форума ― до 35 лет. Это педагоги образовательных организаций, в том числе, победители и лауреаты конкурса «Учитель года России» и других профессиональных состязаний.

Форум станет третьим по счету ― предыдущие два проводились в Выборге и Гатчине. По предложению губернатора региона Александра Дрозденко столица Ленинградской области стала постоянной площадкой форума.