Медали гатчинских пловцов

В соревнованиях приняли участие 124 пловца из 9 муниципальных районов Ленинградской области. Медали были разыграны в 31-м виде соревновательной программы.

Достойный результат продемонстрировали гатчинский пловцы – воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2, Коммунарской ДЮСШ и спортшколы «Киви». В копилке команды – 4 золотые медали, их обладателями стали Тимур Меркульев (200 м н/с и 100 м к/п), Анна Рога

(50м бр) и команда девушек в составе: Галина Жалнина, Анна Рога, Анна Янковская, Полина Соснина (4х50м комб).

Также в активе гатчинских пловцов 20 серебряных и 13 бронзовых медалей. Многие ребята завоевали по несколько медалей разного достоинства, выступая на разных дистанциях: Анна Рога (6 медалей), Галина Жалнина (6 медалей), Тимур Меркульев (6 медалей), Игорь Ромаш (5 медалей), Антон Москвин (5 медалей), Денис Медведев (4 медали), Елисей Саликов (4 медали), Анна Янковская (3 медали), Полина Соснина (3 медали), Елизавета Иванова (2 медали), Родион Вологжанин (2 медали), Игорь Иванов (2 медали).

В неофициальном медальном зачете среди районов Ленинградской области лучший результат из гатчинских пловцов продемонстрировали юноши 13-14 лет – они заняли 2-е место, завоевав 15 медалей (2 золотые, 10 серебряных и 3 бронзовые). Девушки 11-12 лет – на четвертом месте, 15 медалей (2 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых), Юноши 11-12 лет – пятое общекомандное место, 7 медалей (4 серебряные и 3 бронзовые).