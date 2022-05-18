«Няня» для мамы
Жительница Гатчины нашла работу на «Авито». Оказалось, «работу» предлагали мошенники. Вместо заработка женщина понесла убыток.
Рубрики: Криминал
14-го мая в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 49-летней жительницы Гатчины. На сайте «Авито» она нашла объявление предложением работы «няни». Работодатель – девушка пояснила, что необходимо присматривать за ее мамой и периодически покупать продукты. Все детали обсуждали в мессенджере WhatsApp. 15-го мая на номер заявительницы поступило сообщение с номера «900» о зачислении денег в сумме 27 тысяч рублей. После этого девушка-работодатель попросила снять 17 тысяч и положить их через терминал на некий абонентский номер. Что «няня» и сделала в помещении банка. Позже, проверив свой банковский счет, она обнаружила, что никаких денег ей ни от кого не поступало.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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