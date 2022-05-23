Область возвращает леса природе

Молодые деревья посадили во всех 19 лесничествах области: совместными усилиями лесники и волонтёры посадили в течение дня 142 тысячи сосен и елей на площади в 62 га.

«Сегодня возможность посадить дерево есть практически у каждого жителя области — посадки идут во всех районах. Мы не просто сажаем лес, мы ухаживаем за ним, убираем мусор. У нас уникальная экология и это — одна из составляющих нашего туристического успеха. Мы входим в пятерку самых туристически привлекательных регионов России и мы в лидерах по лесовосстановлению в стране. Ленинградская область — экономически развитый регион, мы строим промышленные производства и компенсируем нагрузку массовыми посадками леса. Восстановление леса это наша общая задача. Спасибо всем, кто вместо того, чтобы говорить о защите экологии, делает это на практике, выходит сажать лес», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Центральное в Ленинградской области мероприятие экологической акции состоялось в Тосненском районе, в Любанском лесничестве. На месте двух вырубок 2021 года спелых и перестойных насаждений площадью 1,2 га и 3,6 га сегодня высажено 10 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.

В Гатчинском районе в акции приняли участие представители Гатчинского лесничества, администрации Гатчинского муниципального района, администрации Елизаветинского сельского поселения, арендаторов лесных участков, жителей и гостей Гатчинского района, студенты, финалистки конкурса красоты, представители общественных организаций и предприятий района. Участники высадили более двух тысяч саженцев ели на площади 2 га на территории Елизаветинского лесничества.